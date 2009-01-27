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Kültür-Sanat

Tenten belli oldu!

Steven Spielberg imzalı Tenten projesinde ünlü kahramanı Jamie Bell canlandırıyor.

27 Ocak 2009 02:00

Steven Spielberg imzalı Tenten projesinde ünlü kahramanı Jamie Bell canlandırıyor. Kadroda Daniel Craig de var.

(27 Ocak 2009) Steven Spielberg, 3D çekeceği The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn'un hazırlıklarına başladı. Dünyaca ünlü, gözüpek muhabir Tenten'i Jamie Bell'in canlandırmasına karar verildi. Daniel Craig ise Red Rackham yani serideki ünlü korsan olarak karşımıza gelecek.

Andy Serkis, Simon Pegg ve Nick Frost daha önce kadroya katıldılar. Serinin ilk filmi 2011 yılında izleyici ile buluşacak. Serinin ikinci filminin yönetmenliğini ise usta Peter Jackson üstleniyor.

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