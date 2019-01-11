Tente soruşturmasında dört imamın 15'er yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Ataköy'deki Ömer Duruk Cami’nde 2017 yılında meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı 'tente faciasına' ilişkin başlatılan soruşturma 2 yıl sonra tamamlandı. Olaydan sorumlu tutulan üç imamın 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianamede, olayın meydana geldiği camide görevli imamlar Adem Karabey ve Faruk Yazar ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nda görevli olup cenaze namazı kıldırmakla görevli Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Soruşturma kapsamında 3 ayrı bilirkişi raporu alındı. 3 raporda da namazı kıldırmakla görevli şüpheli imamlar Çiçek ve Kavukluoğlu'nun tente sisteminin şerit çekilip kapatılmış olmasına ve çökme riski bulunmasına rağmen cemaati tente altına çağırdıkları gerekçesiyle asli derecede kusurlu, diğer cami imamları Karabey ve Yazar ise tali derecede kusurlu bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 10 Ocak 2017'de Ataköy 5. Kısım'da bulunan Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazı sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin üzerilerine birikmiş olan kar birikintisinin ağırlığı nedeniyle çöktüğü, tentelerin altında bulunan Zihni Ganiç(70), Feruzan Eryürek (69) ve Mustafa Ümit Şengezer'in (46) hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İddianamede şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine de yer verildi. Namazı kıldırmakla görevli şüpheli Mustafa Kavukluoğlu emniyetteki ifadesinde "Öğle namazı sonrası, cenaze namazını kılmak üzere tentenin altına geçtik. Namazı hızlı bir şekilde kıldık. Cenaze namazının ardından cenazeleri cenaze aracına yüklediğimiz sırada birden tenteler çöktü" dedi.

Namazı kıldırmakla görevli diğer şüpheli imam Mustafa Çiçek, "Cemaat içinden birinin cenaze namazını hızlıca tentenin altında kılma teklifini kabul ettik. Namaz sonrasında ise tenteler çöktü" ifadelerini kullandı.