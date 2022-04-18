TENT Vakfı iş dünyasını harekete geçirdi; 13 şirketten 22 bin Ukraynalı mülteci için iş ve eğitim sözü

Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, tüm dünyada mültecilere destek olmak üzere kurduğu TENT vakfı aracılığı ile Ukraynalı mülteciler için iş dünyasını harekete geçirdi.

Mart ayı sonunda aralarında Amazon, BBVA, Tripadvisor, UBER, Unilever gibi şirketlerin yer aldığı TENT Vakfı üyesi 50 uluslararası şirketin yaptıkları ortak destek açıklamasının ardından, TENT iş birliğiyle düzenlenen Hollanda Mülteciler İş Zirvesi’nde katılan on üç Hollanda merkezli şirket yaklaşık 22 bin mülteciyi işe alma, eğitme, koçluk yapma, yönlendirme ve işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırma sözü verdi.

"Pandemi döneminde mültecileri ön saflarda gördük"

Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle mülteci sayısının artacağını belirten Hamdi Ulukaya "Zirvede bir araya gelen bu grup, Hollanda'da çalışmaya başlayabilecek mülteciler için yeni bir imkan sağlıyor" dedi. Mültecilerin bir şirketin büyümesine önemli katkı sağlayabileceğini vurgulayan Ulukaya, "Mülteciler birkaç yıldır küresel gündemin en üst sıralarına yerleşen, politik olarak hassas bir konu. Ama mülteciler aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bireyler, ebeveynler. Pandemi sırasında da onları bakıcı, hemşire veya sürücü olarak ön saflarda gördük. Bu nedenle şirketlerin sadece dil ve eğitim gibi yeterliliklere bakmaması gerektiğine inanıyorum. Bu insanlar her şeyi geride bırakabildiyse, tüm bu yolculuğu yapabildiyse, bunu da aşabiliriz" diye konuştu.

"Sadece Ukraynalıları değil, tüm mültecileri unutmamalıyız"

Hollanda Mülteciler İş Zirvesi'nden önce Ukrayna'dan gelen ailelerin sığındığı Krakow'daki Birleşmiş Milletler merkezini ziyaret eden Ulukaya şunları söyledi:

"Bunca acı arasında, insanlığı da en iyi şekilde görüyoruz. Ukrayna hepimizin odak noktası olsa da Suriye, Venezuela, Irak ve daha pek çok yerden gelen, şefkatimizi, desteğimizi ve insani nezaketimizi hak eden tüm mültecileri unutmamalıyız"