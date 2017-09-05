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Kültür-Sanat

'Tenorların Düellosu' Toronto Film Festivali’nde sahne alacak

'Two Türkish Tenors Duello – Tenorların Düellosu' interaktif müzikal şovu, 10 Eylül'de Toronto Film Festivali’nde İngilizce olarak sahnelenecek

05 Eylül 2017 21:53

Dünyaca ünlü Türk tenor Cenk Bıyık ile oyuncu ve tenor Atılgan Gümüş'ün bir araya gelerek sahneledikleri 'Two Türkish Tenors Duello – Tenorların Düellosu' interaktif müzikal şovu, 10 Eylül'de Toronto Film Festivali’nde İngilizce olarak sahnelenecek.

10 Eylül’de Two Turkish Tenors Duello’nun Toronto Film Festivali’nde sahnelenmesinden dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Atılgan Gümüş, “Artık yurt dışından müzikal ithal etmek yerine ihraç etme zamanının geldiğine inanıyoruz” dedi.

Çok şükür ilk adımı 10 Eylül de Toronto Film Festivali'nde yapacağımız performansla atmış olacağız. Türk'ün sanatta ki gücünü tüm dünyaya göstereceğiz. ‘Two Tenors Projesi’ne emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Güzel haberler çok yakında” açıklamasını yaptı.

 

Önce Kanada sonra İstanbul



Operadan caza, rock’tan blues’a, Latin’den R&B’ye, heavy metal’den türküye, poptan arabeske uzanan geniş repertuvarın yanı sıra, dansçıları ve enstrüman ustalarının canlı müzik performanslarıyla izleyiciye müzikal keyfi yaşatan ‘Tenorların Düellosu’ 10 Eylül de Toronto Film Festivali'nde sahnelendikten sonra 17 ve 30 Ekim 2017'de İstanbul da Baba Sahne'de seyirci ile buluşacak.

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