-TENOR DOMINGO'DAN ERDOĞAN'A MEKTUP ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Ünlü tenor ve orkestra şefi Placido Domingo'nun Allianoi antik kenti ile ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesi talebiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan bir mektup yazdığı belirtildi. Kiraz Sanat İletişimden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonunun (Europa Nostra) da başkanı olan Domingo, Bergama yakınlarındaki arkeolojik alanın Yortanlı Barajı'nın suları altında kalmasının ''kültürel bir trajedi'' yaratacağını savundu. Placido Domingo, Başbakan Erdoğan'a mesajında şunlara dikkati çekti: ''Bugün Allianoi antik kentinin Türkiye'deki yerel halk için uzun vadeli ve sürdürülebilir kazançlar sağlayacağına inanan çok sayıda kişi var. Bir sulama barajı hemen yakınlarda yaşayan ve tarımla uğraşan bazılarına gerçekten fayda sağlayacak olsa da bu, ancak kısa süreli bir hizmet olacaktır. Buna karşılık, gerek Türkiye'de gerekse diğer Avrupa ülkelerinde büyük halk grupları, bu antik hazinenin gelecek kuşaklar için korunmasının hepimizi zenginleştireceğini düşünüyorlar. Üstelik, Allianoi gibi değerli bir arkeolojik varlığın, sular altında yok edilmek yerine, yerel turizmin geliştirilmesi için sürekli bir kaynak olarak kullanıldığında, birçok yeni iş alanı da açabilecek güçte olduğu kanısındalar. Allianoi'un kurtarılması için sürdürülen yerel ve uluslararası protestolar, insanların tarihe ve belleğe büyük değer verdiklerini açık bir biçimde ortaya koyuyor. Europa Nostra, Allianoi'u su altında bırakmayan, alternatif projeler için Türkiye hükumetine yardıma hazırdır ve böyle bir yola gidilmesi ilgili tüm taraflar için gurur kaynağı olacaktır.''