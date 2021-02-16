Tennessee Üniversitesi'nde 1899-1911 arası Amerikan tarihi Red Dead Redemption oyunlarıyla anlatılacak

T24 Dış Haberler

Tennessee Üniversitesi'nde bir profesör, gelecek dönem vereceği yeni bir ders ile ABD tarihin belli bir bölümünü Rockstar şirketinin yaptığı Red Dead Redemption oyunları üzerinden anlatacak.

Hem Red Dead Redemption hem de Red Dead Redemption 2'nin kullanılacağı derste 1899 ve 1911 arası Amerikan tarihi anlatılacak.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Olsson, oyunun hikayesinde birçok şeyin aslına uygun olmasa da yine de 1899-1911 yıllarının Amerikası için ırkçılık ve koloniyalizm gibi konularda önemli tartışma konuları sunduğunu ifade etti.

Olsson, derste oyun üzerinden "Yaldızlı Çağ"daki eşitsizlik, güneydeki ırksal şiddet ve Meksika Devrimi'nin ABD'deki etkisi gibi konuların da tartışılacağını ifade etti.

"Video oyunları sınıfa ait değildir diye kim demiş?" yazan Olsson, dersin isminin “HIUS 383: Red Dead America” olacağını ifade etti.