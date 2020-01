Şike tenise de bulaştı

Aralarında Wimbledon'ın da bulunduğu dünyanın önde gelen tenis turnuvalarında şike yapıldığı ileri sürüldü. Teniste şike iddiaları BBC ve BuzzFeed'de dile getirildi. Buna göre son 10 yılda dünya sıralamasında ilk 50'de bulunan 16 tenisçi hakkında şike iddiaları sözkonusu. Oyuncuların isimleri dile açıklanmadı. Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) ve Teniste Dürüstlük Birimi (TIU) gibi tenis otoriteleri şike iddialarının üzerine kararlılıkla gitmedikleri gerekçesiyle isim verilmeden eleştirildi.

ATP Başkanı cevap verdi

ATP Başkanı Chris Kermode, "Tenis otoriteleri olarak şike iddialarının herhangi bir nedenle kapatıldığı veya ayrıntılı bir şekilde araştırılmadığını kesinlikle reddediyoruz" dedi. Kermode, "İddiaları destekleyecek kanıtlara ihtiyaç var" diye konuştu.

'200 bin dolar rüşvet teklif ettiler'

Erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, 2007 yılında Rusya'nın St. Petersburg kentinde katıldığı bir turnuvada kaybetmesi için kendisine 200 bin dolar rüşvet teklif edildiğini açıkladı. Djokovic, "Elbette teklifi reddettik" dedi.

'Her sporcu ve her turnuva

zan altında kalmasın'

Almanya'nın erkeklerde 1 numaralı ismi Philipp Kohlschreiber, "Maalesef her türlü spor dalında şike görülüyor. Ama bundan dolayı her sporcu ve her turnuva zan altında bırakılmamalıdır" dedi. TIU'nun faaliyetlerini öven Kohlschreiber, "Tüm bunlara karşı olumlu bir çalışma yürütülüyor. Biz oyuncular için birçok yeni kural getiriliyor" ifadelerini kullandı.

'Wimbledon turnuvasına da hile karıştı'

Alman Olimpiyat Komitesi (DOSB) Başkanı Alfons Hörmann, iddiaların kaygıya neden olduğunu açıkladı. Hörmann, "Bu tür haberler, kendini spora adamış insanlar açısından bir darbe" dedi.

İddialara göre Wimbledon turnuvasında oynanan üç maça hile karıştı. Şike iddialarına adı karışan bazı oyuncuların bu yılki Avustralya Açık'a da katıldığı ileri sürülüyor.