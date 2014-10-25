Tenisin efsane ismi Nadal, 17 yaşındaki Coric’e yenildi

İsviçre’nin Basel şehrinde devam eden ATP 500 turnuvası çeyrek final mücadelesinde dünya 3 numarası Rafael Nadal ile en son İzmir Cup’ta şampiyon olan 17 yaşındaki Hırvat Borna Coric karşı karşıya geldi. Dünya sıralamasında 124 numarada bulunan ve Amerika Açık’ta da ana tabloda oynayan Coric, maça hızla girip ilk 5 oyunun tamamını aldı. Nadal'ın çabalarına rağmen, seti 6-2 ile Hırvat tenisçi Coric aldu.

İlk 100'e girdi

Adil Demirçubuk’un Hürriyet’teki haberine göre, İdolü Nadal ile ikinci sette de başa baş bir mücadele ortaya koyan 17 yaşındaki Coric, bu seti tie-break’e taşıyarak seti ve maçı kazanmayı başardı.

14 Kasım 1996 doğumlu Coric bu galibiyetle adını ilk 100’e yazdırmış oldu ve an itibariyle 17 yaşında ilk 100’e giren tek oyuncu oldu.

Nadal: Sezonu kapattım

Diz ve bilek sakatlığının yanı sıra apandisit problemi de yaşayan Nadal, bu mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaratırken, maç sonunda yaptığı açıklamada, 3 Kasım tarihinde ameliyat olacağını ve sezonu kapattığını belirtti.