Tenisçi Federer evlendi

Erkekler dünya klasmanında ikinci sırada bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer, uzatmalı kız arkadaşı Mirka Vavrinec ile evlendi.



Federer, kişisel internet sitesinde yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Basel kentinde dün Vavrinec ile evlendiğini duyurdu. Federer açıklamasında, ''Bugün erken saatlerde bir grup yakın arkadaş ve ailemin katıldığı bir törenle Mirka ile evlendim. Güzel bir bahar gününde, keyifli bir şeydi'' ifadelerini kullandı.



Sydney-2000'de tanışan Federer ve Vavrinec'in, yıl sonuna doğru bebekleri de olacak.



(AA)