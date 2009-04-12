T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tenisçi Federer evlendi

Erkekler dünya klasmanında ikinci sırada bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer, uzatmalı kız arkadaşı Mirka Vavrinec ile evlendi.

12 Nisan 2009 03:00

Erkekler dünya klasmanında ikinci sırada bulunan İsviçreli tenisçi Roger Federer, uzatmalı kız arkadaşı Mirka Vavrinec ile evlendi.

Federer, kişisel internet sitesinde yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Basel kentinde dün Vavrinec ile evlendiğini duyurdu. Federer açıklamasında, ''Bugün erken saatlerde bir grup yakın arkadaş ve ailemin katıldığı bir törenle Mirka ile evlendim. Güzel bir bahar gününde, keyifli bir şeydi'' ifadelerini kullandı.

Sydney-2000'de tanışan Federer ve Vavrinec'in, yıl sonuna doğru bebekleri de olacak.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24