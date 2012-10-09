Tenis tutkunları, Club Sporium Tenis Turnuvası'nda otomobil için yarışacak

Türkiye Tenis Federasyonu bünyesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Akatlar Club Sporium Tenis Turnuvası yine ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Yaklaşık 1000 tenis severin katılacağı turnuvada bir kişiye otomobil hediye edilecek. Turnuvada hangi ünlülerin korta çıkacağı ise sürpriz.

Geçen yıl; Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Demet Evgar, Emre Karayel, Zeynep Dizdar, Kemal Doğulu, Başak Emre, Irmak Atuk, Seçkin Piriler, Eva Maya, Behzat Gerçeker, Meral Kaplan, Berksan, Betül Demir gibi birçok ünlü ismin yakından takip ettiği turnuvanın altıncısında, 21 farklı kategori birincisi ve ikincilerine çeşitli ödüller ve kupaları takdim edilecek.



Ayrıca bu sene Türkiye’de spor salon, kulüp ve kompleksleri arasında bir ilk gerçekleştirilerek turnuvanın büyük ödülü olarak noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle bir kişiye otomobil hediye edilecek. 11 Ekim Perşembe günü başlayacak turnuvaya kayıt tarihi için son gün 9 Ekim Salı. Final maçları ile birçok ünlü ismin katılımıyla düzenlenecek kokteyl ise 21 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.