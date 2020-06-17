Tenis tarihinin en özel oyuncularından Arther Ashe'in hayatı film oluyor

Teniste Grand Slam şampiyonu ilk siyah oyuncu olan Arthur Ashe'in hayatı, beyazperdeye geliyor. Aynı zamanda insan hakları savunucusu olarak öne çıkan Ashe'i anlatacak filmin senaryosunu Kevin Willmott yazacak.

Wimbledon, Amerikan Açık ve Avustralya Açık'ı tarihte kazanan ilk siyah tenis olan ve bu başarıları ırk ayrımcılığının en fazla olduğu 60 yılların sonunda başaran Arthur Ashe, teniste 1 numaraya kadar yükseldi.

Tenisteki başarılarının yanında insan hakları savunucusu olan Ashe'in öyküsünü BlacKkKlansman filmiyle tanınan Kevin Willmott yazacak.

Henüz ismi ve kadrosu belli olmayan filmde Aretha Franklin, Prince, Curtis Mayfield gibi dönemin ikonik siyah sanatçılarının müzikleri de kullanılacak.