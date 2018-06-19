Tenis efsanesinin pasaportu sahte mi?

Aslında Boris Becker'in ikinci vatanı olan İngiltere'deki iflas davası 21 Haziran'da sona erecek ve tenis ikonasının bütün borçları silinmiş olacaktı. Ancak tasfiye memuru Mark Ford Boris Becker işbirliği yapmadığı gerekçesiyle davanın uzatılmasını istedi. Yetkili mahkeme de başvuruyu kabul etti. Neticede Boris Becker hakkındaki hukuki işlemlerin devamına karar verilmiş oluyordu.

Becker'in avukatları birkaç gün önce eski tenis yıldızının diplomatik pasaport sahibi olduğunu açıklayarak sürpriz yaptılar. Buna göre Becker'in diplomatik dokunulmazlığı vardı ve hakkında takibat yapılamazdı. Şimdi Becker'in diplomatik pasaportu yüzünden adeta polisiye bir hikaye yaşanıyor.

Diplomat mı, değil mi?

Becker kendi ifadesine göre, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) tarafından spor ile insani ve kültürel faaliyetlerin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki ataşeliğine atanmıştı. OAC'nin AB Büyükelçisi Daniel Emery Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada Becker'i doğrulamıştı. Emery, Becker'in OAC'nin diplomatik pasaportuna sahip olduğunu, masraflarını cebinden karşıladığını, kendisine ödeyecek paraları olmadığını ve iç savaştan sonra OAC'ye yardım etmek amacıyla ülkesinin Brüksel Büyükelçiliğine ataşe olarak atandığını' söylemişti.

Deutsche Welle ile konuşan OAC Dışişleri Bakanı Charles-Armel Doubane ise büyükelçiyi yalanladı ve "Brüksel ziyaretimiz sırasında kendisine ataşe olabileceği söylenmesine rağmen Boris Becker'in kendini OAC'li diplomat olarak tanıtmasına izin veren herhangi bir belge imzalanmadığını" açıkladı. Bakan ne devlet başkanının ne de bakanlığının ataşelik atamasını onaylayan belgeyi imzalamadığını dile getirdi.

"Kendisine pasaport verilmedi"

Ancak Boris Becker'in diplomat pasaportunun OAC Dışişleri Bakanının imzasını taşıdığı da bir gerçek. Doubane ise kendisine böyle bir belge vermediğini ve pasaportun sahte olup olmadığını görmeden söyleyemeyeceğini belirtti.

Bu durumda Boris Becker'in sahte pasaporta mı güvendiği sorusu akla geliyor. Ya da dışişleri bakanının yalan söylemiş olabileceği. Orta Afrika Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği'nin internet sitesindeki Boris Becker'li fotoğrafın neden kaldırıldığı da merak konusu.

Becker'in avukatı Deutsche Welle'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlamıyor. Bütün dünyada ekonomik ve politik çevrelerle sıkı ilişkileri olan ve Becker'i OAC yetkilileriyle tanıştığı tahmin edilen Alman işadamı Stephen Walk da açıklama yapmıyor. OAC'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin kordiplomatik kadrosunda Walk'ın adı da geçiyor.

Orta Afrika'ya hiç gitmedi

Pasaport komedisi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hemen hiç konuşulmuyor. Hükümet olayı gizli tutmaya çalışırken medya da konuya henüz el atmadı. Boris Becker Devlet Başkanı Faustin Archange Touadera'ya yakın biri olarak tanınıyor. Dışişleri Bakanı Doubane de iki kez bir araya geldiklerini ve ‘OAC'nin çıkarlarıyla ilgili bir teklifi görüştüklerini, ancak Becker'in kordiplomatik ekipte yer almadığını kesinlikle söyleyebileceğini' belirtti.

OAC'nin AB Büyükelçisi Daniel Emery Dede de Becker'in ülkesini yakından tanıdığını anca Alman spor efsanesinin şimdiye kadar OAC'yi ziyaret etmediğini açıkladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti etnik ve dini çatışmaların patlak verdiği istikrarsız ülkeler arasında yer alıyor. 2013'te patlak veren iç savaş yüzünden ülke nüfusunun dörtte biri kaçmak zorunda kalmıştı. Her iki Orta Afrikalıdan biri Birleşmiş Milletlerin insani yardımına muhtaç durumda. Birleşmiş Milletler'in 188 ülkeyi kapsayan küresel kalkınma endeksinde OAC sondan birinci sırayı alıyor.

Eric Topona, Julia van Leuven, Frejus Quenum, Jeff Murphy Barès, Cathrin Hennicke

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