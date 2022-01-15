Tenis efsanesi Chris Evert, kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu

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Kariyerinde 18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Chris Evert, kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu.

Evert, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "1. seviye yumurtalık kanseri teşhisimi başkalarına yardım etmenin bir yolu olarak paylaşmak istedim" yazdı.

Kanseri erken yakaladıklarını için kendini çok şanslı hissettiğini ifade eden Evert, kemoterapi ile pozitif sonuç almayı beklediklerini ifade etti.

67 yaşındaki Evert, Avustralya Açık sırasında evinden ESPN kanalına yorumculuk yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Teşhisle ilgili ESPN'de bir makale kaleme alan Evert, yumurtalık kanseri vakalarının çoğu zaman ileri safhalara kadar fark edilmediğini ve bu konuda farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Evert, 2020'de 62 yaşındaki kardeşini yumurtalık kanseri nedeniyle kaybetmişti.

1970'lerde tenisin en dominant figürlerinden olan Evert, 157 WTA tekli şampiyonluğu kazandı ve katıldığı 56 Grand Slam'in 52'sinde en az yarı final gördü.