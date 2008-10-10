Teninizi tuz ile pürüzsüzleştirin

Cilt için en iyisi doğal koruma

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Tuzla yapılan güzellik ritüellerinin çok eski yıllardan günümüze popülaritesini koruduğu bir gerçek. Tuzun kozmetiklere dahil olmasının, bir akımın ötesinde pek çok nedeni bulunuyor. Seninle dergisinde, tuzun güzellik üzerindeki olumlu etkileri anlatılıyor.Tuz, suda çözüldükten sonra “sole” adı verilen bir karışım ortaya çıkıyor. Doğal güzellik formüllerinden biri olarak kabul gören sole, vücudu sıkılaştırıyor, tendeki pürüzleri gideriyor ve enerji veriyor.Üstelik hayat kaynağımız olan kanımızdaki tuz konsantrasyonu ile de benzer özellikler gösteriyor. İçinde bulunan mineraller ve kalsiyum sayesinde sole, insan vücudu için başlı başına bir enerji kaynağı haline geliyor. Fakat normal yemek tuzu, rafine edilerek iyotla zenginleştirildiği için bu tür bir etki yaratmıyor. Uzmanlar kristal tuzu tavsiye ediyor. Küçük kristal parçacıklar suda çözülerek yüksek koruma potansiyeli olan soleye dönüşüyor. Aynı zamanda kristal tuz granülleştirilerek deniz tuzu ya da banyo tuzu olarak da kullanılabiliyor.Bunlar da bugün bildiğimiz pek çok marka tarafından üretilen peeling, losyon, krem ya da mutfakta yemekler için kullandığımız tuz olarak karşımıza çıkıyor.Sole “sıvılaştırılmış güneş ışığı” anlamına da gelir. Bu güzelliği aynı zamanda içmeniz de mümkün. En iyi sonuç için her sabah bir bardak soleyi aç karnına içmenizi tavsiye ediyoruz. Bu sıvı metabolizmayı hızlandıracağı gibi, aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu tümgerekli mineralleri depolamasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca cilt problemlerinin giderilmesi için de bire bir. Tuzun kalitesi ne kadar iyi olursa, sonuç da o kadar etkili olur. Kristal tuzu pek çok eczane, hipermarket ve aktarlarda bulmanız mümkün.Tuz aynı zamanda, kuru ve yağlı ciltlerin dengelenmesi için de en ideal çözümü sunar. Haftada iki kere sole içerikli maske uyguladığınız zaman cildinizin yeniden dinçleşmeye başladığını fark edeceksiniz. Tuzlu suyu yüzünüze, boynunuza ve dekolte bölgenize maske şeklinde uygulayın, kurumaya bırakın. Duru suyla yıkadıktan sonra bir süre cildinize krem sürmeyin.Ölü hücrelerden arınmış, daha pürüzsüz bir cilt için öncelikle ılık bir duş alın. Bu sırada gözenekleriniz açılmış olur. Yağ ve tuz karışımını bir havluya ya da küvetteki suya uygulayın. Bu karışımın ayağınızdan boynunuza kadar eşit biçimde yayılmasını sağlayın. Yarım saat kadar bekledikten sonra ılık suyla vücudunuzu temizleyin. 50 gram kristal tuz ve 45 gram fındık yağını karıştırarak elde edeceğiniz bu sihirli karışım, doğal güzelliğin de anahtarı olacak.Tuzlu su ile dolu bir küvetin içinde uzanmak bedeninize huzur verir. Özellikle kuru ciltler için tuzlu su oldukça faydalıdır. Tıpkı bir bebeğinki kadar pürüzsüz bir tene ve çok daha enerjik bir bedene kavuşturur. Üstelik banyodan çıktıktan sonra durulanmanıza da gerek kalmaz.Sadece havluyla üzerinizi kurulayın yeter.500 /1000 gram kristal ya da doğal bileşimli deniz tuzunu, bir küvet dolusu ılık suya boşaltın. Su soğuyana kadar bu suyun içinde zaman geçirin. Bu zaman süresince vücudunuz ihtiyaç duyduğu tuzu emecek ve pH oranını dengeleyecektir.Küçük parçalar halindeki kristal tuzu bir bardağa koyup, üzerine mineral yönü yüksek kaynak suyu doldurun. Bir iki saat kadar bekledikten sonra içindeki kristallerin çözülmeye başladığını göreceksiniz. Bu yaklaşık olarak hem içeriden hem dışarıdan uygulamak üzere yüzde 26 oranında güzellik iksiri yani ‘sole’ elde ettiğiniz anlamına gelir. Bir çay kaşığı soleyi bir bardak içme suyuyla incelterek içilir hale getirebilirsiniz. Elde ettiğiniz sıvının damağınızda tatlıyla tuzlu arası bir tat bırakması gerekiyor. Suyun kaynak suyu olması karışımın etkisini daha da artıracaktır. Cildin yenilenmesi zaman alan bir süreçtir. Bu nedenle sole karışımını düzenli bir şekilde bir süre içmeye devam etmeniz gerekiyor. Zamanla cildinize kazandırdığı güzelliği fark edeceksiniz.Tuzun güzelleştirici etkisi sayesinde, ölü hücrelerden arınarak cildin yenilenmesiyle dahapürüzsüz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken çok basit:Konsantre haldeki tuzu bir litre suda çözün. Pamuk yardımıyla cildinize tıpkı bir tonik gibiuygulayın. Bir süre kurumasını bekledikten sonra suyla durulayın. Sırt ve dekolte bölgeniz içinse, 20 gram tuzu bir litre suda eritin, pamuklu bir t-shirt’ü bu suyun içine bastırarak sıkın. Nemli bir şekilde üzerinize giyerek kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra duş alarak üzerinizdeki tuzdan arının.