Teninize uygun ruju seçin

Gördüğünüz ve çok beğendiğiniz ruj dudaklarınızda istediğiniz gibi durmadı mı?
Beyaz tenliyseniz
Doğal tonlar
Çekici karamel tonları cildini doğal gösterir.
Pembe tonları
Parlak pembe tonları sadece masumiyet kazandırmaz, ayrıca çekici de kılar.
Kırmızı tonları
Çilek kırmızısı cazibeli bir kırmızı tonudur. Sürene de, bakana da enerji verir.
Buğday tenliyseniz
Doğal tonlar
Şekerleme gibi parlak bir renk uygun olacaktır. Angelina Jolie de bu tonları tercih ediyor.
Pembe tonları
Metalik pembeler buğday tenlilere çok yakışacaktır.
Kırmızı tonlar
Orkide çiçeğinin kırmızıya yakın tonları cildine uyar.
Turuncu tonları
Bu ateşli renk mükemmeldir ve sana çok akışır.
Esmer tenliysen
Doğal tonlar
Kayısı tonları yüzüne sıcak bir ifade kazandırır.
Pembe tonları
Altın tonlardaki şeker renkleri esmerlerde her zaman şık ve asil durur.
Kırmızı tonlar
Dut rengini düşünün. Bu renk dudaklarınızı çekici gösterir.
Turuncu tonları
Balkabağı renginin özellikle mat tonları esmerleri ayrı bir çekici kılar.