Teninize uygun ruju seçin

Gördüğünüz ve çok beğendiğiniz ruj dudaklarınızda istediğiniz gibi durmadı mı?



Beyaz tenliyseniz



Doğal tonlar

Çekici karamel tonları cildini doğal gösterir.



Pembe tonları

Parlak pembe tonları sadece masumiyet kazandırmaz, ayrıca çekici de kılar.



Kırmızı tonları

Çilek kırmızısı cazibeli bir kırmızı tonudur. Sürene de, bakana da enerji verir.

Buğday tenliyseniz

Doğal tonlar

Şekerleme gibi parlak bir renk uygun olacaktır. Angelina Jolie de bu tonları tercih ediyor.



Pembe tonları

Metalik pembeler buğday tenlilere çok yakışacaktır.



Kırmızı tonlar

Orkide çiçeğinin kırmızıya yakın tonları cildine uyar.



Turuncu tonları

Bu ateşli renk mükemmeldir ve sana çok akışır.



Esmer tenliysen



Doğal tonlar

Kayısı tonları yüzüne sıcak bir ifade kazandırır.



Pembe tonları

Altın tonlardaki şeker renkleri esmerlerde her zaman şık ve asil durur.



Kırmızı tonlar

Dut rengini düşünün. Bu renk dudaklarınızı çekici gösterir.



Turuncu tonları

Balkabağı renginin özellikle mat tonları esmerleri ayrı bir çekici kılar.