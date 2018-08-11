Teneke Camii'den Cumhuriyet Tarihi'nin ilk Taş Camii'sine

İSTANBUL, (DHA) – Cumhuriyet tarihinin ilk Taş Camisi’nin yapımı sona erdi ve artık açılışı bekleniyor. Teneke Camii yerine yapılan Taş Camii için Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu camiinin en önemli temel özelliği taşla ve el işçiliği ile yapılıyor olması. Burada 170 ton kurşun kullanıldı” dedi.

Geleneksel mimarinin hayat bulduğu Taş Camii, Cumhuriyet tarihinin de yüzde yüz taştan yapılan tek camisi olarak kayıtlara geçti. Beton kullanılmayan caminin yapımında Hadımköy’den çıkarılan taşlar kullanıldı. Yapımı beton camilere göre 4 kat daha pahalı ve statiği zor olan mimari ise açılış için gün sayıyor. Eskiden ihtiyaç sebebiyle tenekeden yapılan camiinin yerini alan Taş Camii’nin yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olduğu öngörülüyor.

“TENEKE CAMİİNİN YERİNE YAPILDI”

“Bu caminin çok önemli bir hikayesi var” diyerek sözlerine başlayan Mehmet Tevfik Göksu,“Bu camiinin girişinde yer alan teneke ile inşa edilmiş caminin yerine yapıldı. Burası yüzde yüz taş camii. Cumhuriyet Tarihi’nde Taş Camiiler var ama yüzde yüz Taş Camii olan yok. Buranın yüzde yüzü taş ile yapıldı. Hiç beton kullanılmadı burada. Yaklaşık bin 500 kişilik camii. Bu camiinin en önemli temel özelliği taşla ve el işçiliği ile yapılıyor olması. Burada 170 ton kurşun kullanıldı. 2 bin 300 metreküp taş kullanılmış” diyerek teknik bilgileri aktardı.

“100 BİN METREKARELİK BİR MEYDAN İNŞA EDİLİYOR”

Camiinin eski geleneksel mimarinin örneklerini taşıdığını ifade eden Başkan Göksu, “Burası ayrıca merkezi bir çekim alanı olarak dizayn edildi. Caminin önünde 100 bin metrekarelik bir meydan inşa ediliyor. Çocuk sokakları, bilim parkı ve bayanlar için özel yapılmış bir çekim alanı olarak da inşa ediliyor. Aynı zamanda Esenler için de yeni bir meydan olarak burayı kurguluyoruz” açıklamalarında bulundu.

HAK Vakfı’nın caminin yapımında önemli desteğinin olduğunun vurgulayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bizde belediye olarak ciddi destekler sağladık buraya. Bu camimizin yerini bağışlayan hayırsever vatandaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Cami derneklerimize de çok teşekkür ediyoruz ve herkes caminin yapımında el birliğiyle destek verdi” diye konuştu.

“MAALİYETİ ÇOK YÜKSEK”

Başkan Göksu, “Taş Camilerin maliyetleri çok yüksek. Beton ile yapılan bir cami 1 TL’ye mal oluyorsa burası 4 TL’ye mal oluyor. Çalışacak ustalar bulmakta çok kolay değil. Taş camilerin statiğini ve diğer tasarımlarını yapmakta çok kolay değil. İnşallah hedefimiz Kurban Bayramı’na yetiştirmek. İnşallah açılışımızı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapmak istiyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)