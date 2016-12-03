Tendürek Dağı'nda ulaşım durdu

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Muradiye ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı geçidinde, iki günden beri devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğubayazıt- Van karayolu ulaşıma kapandı.



Doğubayazıt'tan Van'a, Van'dan Doğubayazıt'a giden araçlar yollarda kaldı.



Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin 2-3 metreye kadar düştüğü bölgede uzun taşıt kuyrukları oluştu.



Karayolları ekipleri yolda kalan araçlar için kurtarma çalışması yaparken, mahsur kalanlara da gıda yardımı yapılarak güvenli yerlere nakilleri sağlanıyor.