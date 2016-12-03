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Yaşam

Tendürek Dağı'nda ulaşım durdu

Ağrı'nın Tendürek Dağı geçidinde tipi nedeniyle ulaşım durdu, kapanan yolda bekleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu

03 Aralık 2016 23:38

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Muradiye ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı geçidinde, iki günden beri devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğubayazıt- Van karayolu ulaşıma kapandı.

Doğubayazıt'tan Van'a, Van'dan Doğubayazıt'a giden araçlar yollarda kaldı.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin 2-3 metreye kadar düştüğü bölgede uzun taşıt kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri yolda kalan araçlar için kurtarma çalışması yaparken, mahsur kalanlara da gıda yardımı yapılarak güvenli yerlere nakilleri sağlanıyor.

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