Tendürek Dağı'na büyük operasyon; sığınak ve mağaralar ateş altında

İhsan YALÇIN/AĞRI, (DHA)- AĞRI kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK\'lı teröristlere göz açtırmıyor. Güvenlik güçleri, fırtına obüsleri ve helikopterler 3 gün boyunca Tendürek Dağı\'ndaki hedefleri ateş altında tuttu.

Güvenlik güçleri, Ağrı\'da PKK\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Kasım günü Tendürek Dağı\'nı ablukaya aldı. PKK\'lı teröristlerin bulunabileceği değerlendirilen sığınak ve mağaralar gece gündüz gözetlenerek, \'ATAK\' helikopterleri ve fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı. Operasyonlar 3 gün boyunca aralıksız sürdü.



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