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Yaşam

TENCERE KAPAĞINDAN KONUŞUYORLAR RİZE (A.A)

14 Temmuz 2011 14:55

-TENCERE KAPAĞINDAN KONUŞUYORLAR RİZE (A.A) - 14.07.2011 - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yukarı Kavron Yaylası'nda bir pansiyon işletmecisi, yakında baz istasyonu olmadığı için çekmeyen cep telefonunun antenini, bakır tel yardımıyla ucunda tencere kapağı bulunan bir demire bağlayarak sorunu çözdü. İlçenin 2263 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası'nda sabit telefon olunmuyor, yakında baz istasyonu olmadığı için cep telefonları da iyi çekmiyor. Özellikle güneşli, açık havalarda sinyaller iyiden iyiye zayıflıyor, hatta tamamen kayboluyor. Yazın büyük bölümünü yaylada geçiren bazı kişiler, cep telefonlarının daha iyi çekmesi için kendilerine özgü yöntemler geliştiriyor. Bu yöntemlerden birisini de Yukarı Kavron Yaylası'nda pansiyon işleten Yalçın Şahin geliştirdi. Şahin, cep telefonunun antenine sardığı bakır kabloyu ucunda alüminyum tencere kapağı bulunan bir demire bağladı. Böylece telefonunun daha iyi çektiğini gören Şahin, bir elinde cep telefonu diğer elinde ucunda tencere kapağı bulunan demir ile yaylada yüksek noktalara çıkarak telefonla görüşme imkanını yakaladı.  Yalçın Şahin, sabit telefonun bulunmadığı yaylada, geçen yıl geçici baz istasyonu kurulduğunu, böylece iletişimlerini cep telefonuyla sağladıklarını, ancak bu istasyonun sonbaharda sezonun sona ermesiyle yayladan götürüldüğünü anlattı. -''SİSLİ VE YAĞMURLU HAVALARDA DAHA İYİ ÇEKİYOR''- Cep telefonlarının, bir baz istasyonundan az da olsa zaman zaman sinyal aldığını, özellikle sisli havalarda sinyal kalitesinin yükseldiğini ifade eden Şahin, şunları anlattı: ''Ancak bu sinyal çoğunlukla karşımızdaki ile rahat konuşmamıza yetmiyor. Ben de sinyal seviyesini yükseltmek ve daha rahat iletişim kurabilmek için böyle bir yöntem düşündüm. Başarılı da oldum. Bir elime cep telefonumu, diğer elime de antenin bağlı olduğu ucunda tencere kapağı bulunan demiri alarak yaylada yüksek bir yere çıkıp görüşmemi yapıyorum. Telefon özellikle sisli ve yağmurlu havalarda daha iyi çekiyor. Bu yöntemle isteyenlerin iletişim ihtiyacını da karşılıyorum.'' Teknolojinin ilerlemesine rağmen bazı yaylalarda hala telefonla rahat görüşülemediğini dile getiren Şahin, ''Kavron'da bazı kişiler evlerinin yüksek yerlerine astıkları telefonları ellerine almadan, sandalye çıkarak konuşmaya çalışıyor. Aksi takdirde telefon çaldığında bulunduğu yerden alınınca sinyal kesilebiliyor. Yaylada yaz aylarında nüfusun bir hayli artıyor. Bu nedenle cep telefonu operatörlerinin geçici de olsa buraya baz istasyonu kurmasını istiyoruz. En azından yaz aylarında buraya geçici bir baz istasyonu kurularak sorun çözülebilir'' diye konuştu.

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