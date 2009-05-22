T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Ten güzelliği için hamam'

Ivana Sert, fiziğini korumak için ayda iki kez hamama gittiğini belirtiyor ve “Ten güzelliği için hamam çok önemli” diyor.

22 Mayıs 2009 03:00

Ivana Sert, fiziğini korumak için ayda iki kez hamama gittiğini belirtiyor ve “Ten güzelliği için hamam çok önemli” diyor.

Ivana Sert fotoğrafları - FOTOGALERİ

Son “İkoncan” Ivana Sert, gittiği her yerde dikkat çekmekten mutlu olduğunu söyledi. İşadamı Yurdal Sert ile evli olan Sert, “Bazen davetlere gitmeden önce arkadaşlarım arayıp ‘Söyle bize ne giyecek-sin?’ diye soruyorlar. Merak ediyorlar ama herkesin bir tarzı var ve aslında herkes kendi içinden ne gelirse onu giymeli. Ben öyle yapıyorum” dedi.

Hayatını kıskanan çok kişi olduğunu söyleyen Sert, “Hayatımı kıskanan çok ama ben onlara kötü gözle bakmıyorum. Kıskanılabiliriz ama herkes kendi hayatına baksa ve pozitif olsa bence bu çok daha iyi olur” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24