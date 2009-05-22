'Ten güzelliği için hamam'

Ivana Sert fotoğrafları - FOTOGALERİ

Son “İkoncan” Ivana Sert, gittiği her yerde dikkat çekmekten mutlu olduğunu söyledi. İşadamı Yurdal Sert ile evli olan Sert, “Bazen davetlere gitmeden önce arkadaşlarım arayıp ‘Söyle bize ne giyecek-sin?’ diye soruyorlar. Merak ediyorlar ama herkesin bir tarzı var ve aslında herkes kendi içinden ne gelirse onu giymeli. Ben öyle yapıyorum” dedi.Hayatını kıskanan çok kişi olduğunu söyleyen Sert, “Hayatımı kıskanan çok ama ben onlara kötü gözle bakmıyorum. Kıskanılabiliriz ama herkes kendi hayatına baksa ve pozitif olsa bence bu çok daha iyi olur” diye konuştu.