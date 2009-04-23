Temsili valinin iç burkan isteği

Şanlıurfa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında temsili vali olan ilköğretim 8. sınıf öğrencisi kız çocuğu, kendisini okula göndermek istemeyen babasını ikna etmesi konusunda Vali Yusuf Yavaşcan'dan destek istedi.



Mimar Sinan İlköğretim Okulu 8-A sınıfı öğrencisi 13 yaşındaki Fatma Gülaslan, okul müdürü Ali Balyemez, İngilizce öğretmeni Özgür Batur ve iki arkadaşıyla birlikte, Vali Yusuf Yavaşcan'ı makamında ziyaret etti.



Öğretmen ve öğrencilerle bir süre görüşen Yavaşcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok zor şartlarda kurulduğunu belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini vurguladı.



Özellikle gençlerin milli mücadele dönemini iyi bilmesi ve 23 Nisan'ın önemini kavraması gerektiğine işaret eden Yavaşcan, "Cumhuriyetimiz'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillere emanet ettiği bu bayramı adına yakışır şekilde kutlamalıyız" dedi.



Vali Yavaşcan, konuşmanın ardından koltuğunu öğrencilerden Fatma Gülaslan'a devretti. Temsili Vali Gülaslan ise telefonla İl Milli Eğitim Müdür Hanifi Şahin'i arayarak, kız çocuklarının okula kazandırılması konusundaki projelerini sordu.



Bu konuda bilgi alan Gülaslan, projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi talimatını verdi. Daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Demir'i de arayan Gülaslan, ilin sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi istedi.



“Temsili Vali kendisini unutmadı”



Temsili Vali Gülaslan, konuşmanın ardından Vali Yusuf Yavaşcan'a, okulunu çok sevdiğini ve eğitimini tamamlamak istediğini, ancak babasının gelecek sene liseye kaydolmasına izin vermediğini belirtti. Gülaslan, babasının ikna edilmesi konusunda destek isteyerek, eğitimini tamamlayıp, öğretmen olmak istediğini kaydetti.



Vali Yusuf Yavaşcan ise Gülaslan'ın babasıyla görüşüp, eğitimine devam etmesini ağlayacağını kaydetti.



Yavaşcan, daha sonra ziyaretçilere çeşitli hediyeler verdi.

