Temsili Nasreddin Hoca, eşekle fuara katılacak

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- İSTANBUL\'da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı\'na (EMITT), temsili Nasreddin Hoca, eşeğiyle katılacak. Fuarda Akşehir\'i tanıtacak temsili Nasreddin Hoca bugün yine temsili olarak eşeğine ters binerek İstanbul\'a gitmek için yola çıktı.

Akşehir Belediyesi ve Ticaret Odası, İstanbul\'da 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan EMITT\'e katılarak ilçenin tanıtımını yapacak. Tanıtımda, ilçeyle özdeşleşen Nasreddin Hoca, temsili olarak yer alacak. Nasreddin Hoca için bugün ilçede temsili uğurlama töreni yapıldı. Törende, Nasreddin Hoca\'yı canlandıran tiyatrocu Rıdvan Sağlam eşeğe ters binip, İstanbul\'a gitmek için yola çıktı. Arkasından su dökülen temsili Nasreddin Hoca\'yı uğurlama törenine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi personeli ve vatandaşlar katıldı.

Fuarda Akşehir\'in tarihi, turistlik bölgelerinin tanıtılacağını ifade eden Belediye Başkanı Salih Akkaya, şunları söyledi:

\'\'Nasreddin Hoca\'mız fuar için karakaçanıyla bugünden yola çıkıyor. Fuarda Akşehir’imizi ve güzelliklerini tanıtacağız. Dünyanın ortasında neler var, neler yok onları tanıtacağız. İnşallah bu fuarın Akşehir turizmine katkısı olacağına inanıyorum. Amacımız Nasreddin Hoca\'mızı bütün dünya tanıtmaktadır. Nasreddin Hoca\'mızın yardımıyla Akşehir’imizin o güzelliklerini, tarihi dokusunu, tabii güzelliklerini, yemek kültürünü, kiraz lokumunu, peynir baklavasını inşallah tanıtmış olacağız.\'\'



​FOTOĞRAFLI