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Dünya

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN LİBYA TASARISINA RET  WASHINGTON (A.A)

25 Haziran 2011 10:08

-TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN LİBYA TASARISINA RET  WASHINGTON (A.A) - 24.06.2011 - ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Libya'daki askeri harekatlarına finansmanın kesilmesini öngören tasarıyı reddetti. Temsilciler Meclisi, dün ABD Başkanı Barack Obama'ya, Libya'daki askeri operasyonlara devam etmesi için yetki verilmesini içeren ve sembolik nitelikte olan tasarıyı reddetmişti.  Meclis, aynı gün Libya konusunda bir tasarıyı daha ele aldı. Cumhuriyetçilerin öncülük ettiği çaba sonucunda gündeme getirilen bu tasarı, ABD'nin Libya'daki askeri harekatlarına finansmanın kesilmesini öngörüyordu.  Bu tasarı da Meclis'te yapılan oylamada 180'e karşı 238 oyla reddedildi. Demokratların büyük çoğunluğu tasarının aleyhinde oy kullandı. Demokratlara, 84 Cumhuriyetçi milletvekili de destek verdi.  Tasarı kabul edilmiş olsaydı, ABD NATO öncülüğündeki operasyona destek sağlamaya devam edebilecekti, ancak ABD'nin hava saldırıları düzenlemesine yasak getirilmiş olacaktı. Meclis, anı gün içinde hem "Libya'daki askeri operasyonlara devam etmesi için Obama'ya yetki vermeyen sembolik bir karar aldı", hem de "ABD'nin Libya'daki askeri harekatlarına finansmanın kesilmemesini sağladı". Böylece, Meclis aynı gün içinde birbiriyle "çelişen" iki farklı karar almış oldu. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, tasarılarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk tasarı olan "yetki" tasarısından farklı bir sonuç çıkmasını arzu ettiğini, ancak finansmanın kesilmesine yönelik tasarının "Temsilciler Meclisi'nce kararlı biçimde reddedilmesinden memnuniyet duyduğunu" söyledi.

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