Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio-Cortez, kendisine kötü öğrenci diyen Trump'a meydan okudu: İkimiz de transkriptlerimizi paylaşalım

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ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, kendisine "kötü öğrenciydi" diyen Başkan Donald Trump'a meydan okudu.

Trump, Fox Business canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "Ocasio-Cortez kötü bir öğrenciydi. Zeki bir insan bile değil, sadece iyi yetenekleri var. Sahneye çıkıyor ve gevezelik yapıyor" dedi

ABD liderinin sözlerine Twitter'dan cevap veren Ocasio-Cortez, "Haydi bir anlaşma yapalım sayın Başkan: Siz üniversite transkriptinizi paylaşın, ben de benimkini ve kimin daha iyi bir öğrenci olduğunu görelim. Kaybeden Posta Hizmetleri'ni fonlar" yazdı.

Trump, geçen günlerde Kasım seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasını istemediği için Posta Hizmetleri'ne fon sağlamaya karşı olduğunu söylemişti.

Boston Üniversitesi mezunu olan Ocasio-Cortez'in uluslararası ilişkiler ve ekonomi bölümlerinden çifte diploması bulunuyor. Trump'ın da Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton İşletme Okulu'ndan diploması bulunuyor.