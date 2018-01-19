Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan: ABD ordusu eskiyor, nedeni Demokratlar!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde (CSIS) konuştu. ABD’nin savunma alanındaki sorunlarına değinen Başkan Ryan, bütçe yetersizliğinden şikâyet ederek, sorunun çözümüne Demokratlar’ın engel olduğunu iddia etti. Ryan ayrıca bütçe yetersizliği nedeniyle ordunun eskidiğini belirtti.

ABD ordusunun yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Ryan, bunun mevcut tehditlere karşı koymak ve ordu içinde donanım eksikliğinde kaynaklan can kaybı vakalarının önüne geçmek için hayati olduğunu belirtti. Ryan, “Federal hükümetin birçok sorumluluğu var ancak ilk ve en önemli sorumluluğu milli savunmadır. ABD bugün, dünyanın en büyük savaş gücüne sahip ve bu gücün devamını sağlamak ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak adına kritik ve hayatidir. Fakat şu anda askerlerimiz muazzam bir gerilim içinde. Açık konuşmak gerekirse bu gerilimlerden bir kısmının suçlusu da bizleriz. Ben bugün sizlere bu konuyu konuşmak istiyorum. Orduyu yeniden yapılandırmanın birleşmiş hükümetimizin en önemli öncelikleri arasında olmasının sebebi de budur. Bugün bunun benim birinci önceliğim olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

"Ordunun yeniden yapılandırılması tehditlere karşı koymak için önemli”

"Ordumuzu yeniden yapılandırma, karşı karşıya olduğumuz tehditlerin üzerine gitmede esastır. Bunlar alarm verici derecede hızlı bir şekilde gelişmeye devam eden tehditler. Kuzey Kore, kıtasal ABD’yi vurabilecek balistik füzeler üretmeye çalışıyor. İran, bölgesel hakimiyet kurma isteğiyle dünya çapında terörizmi destekliyor. Ve IŞİD’den geriye kalan ise Orta Doğu’da, Afganistan’da ve Batı’da terörü yaymanın yollarını arıyor.” diyen Ryan, Rusya ve Çin’in de ABD için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"Eğitimde ölen asker sayısı çatışmada ölenin 4 katı"

Orduyu yeniden yapılandırmanın ikinci büyük öneminin donanım eksikliğine bağlı can kayıplarının önüne geçmede önemli olduğunu belirten Ryan, "Ordumuzu düpedüz kırılma noktasının ötesine ittik. Teçhizatlarımızı yenileyeceğimize eskimelerine izin verdik. Askerlerimizi yarının savaşına hazır olacak şekilde donatacağımıza onları yetersiz donanımla bıraktık. Geçtiğimiz 8 yılda orduyu modernleştirme fonu yarı yarıya kesildi. Denizcilerimizi haftada 100 saat çalıştırıyoruz. Denizcilerimizin uçaklarının yarıya yakını uçmaya elverişli değil. Denizcilerimizi uçaklarını sadece yarısı uçabilsin diye haftada 100 saat çalıştırıyoruz. Hava Kuvvetleri tarihte olmadığı kadar küçülmüş durumda. Sahip oldukları bir uçağın ortalama yaşı ise 27.” dedi. Ayrıca bir istatiğin kendisini çok etkilediğini söyleyen Ryan, sadece 2017 yılında eğitim enasında 80 askerin kaza sonucu yaşamını yitirdiğini, bu rakamın ise çarpışmalarda ölen asker sayısının 4 katı olduğunu vurguladı.

"Verdiğimiz sözü tutamadık ve bu utanç verici”

"Askerlerden çok şey beklenildiğini ve buna karşılık olarak da askerin güvenliğini sağlayacak teçhizatı tedarik etmenin de devletin görevi olduğunu" söyleyen Ryan, "Askerlerimizden çok şey istiyoruz. Onlardan, dünyanın tehlikeli yerlerinde tehlikeli görevleri yerine getirmelerini istiyoruz. Onlar en yüksek cesaret, yiğitlikle ve diğerkamlıkla hayatlarını tehlikeye atarak yapıyorlar bunu. Onların bu hizmetine karşılık biz onlara kutsal bir söz veriyoruz. Onlara işlerini güvenli ve etkili bir şekilde yapabilecekleri teçhizatı tedarik edeceğimiz sözünü veriyoruz. Bugün, açık konuşmak gerekirse onları hayal kırıklığına uğratıyoruz. Sözümüzü tutmuyoruz ve bu utanılması gereken bir şey. Ve bu şu anda yaşadığımız bütçe tartışmasının özüdür. Hedeflerimizin ne olduğunu söylememde açık olmama müsaade edin; askerlerimizin ihtiyacını karşılayacak münasip bir bütçe anlaşması. Münasip bir bütçe anlaşması demek, orantısız bir savunma bütçesini azaltarak ulusal güvenliğimizi esir alan ‘harcama limitleri’nin kaldırılması demek. Pentagon bu kısa süreli bütçe yasaları altında geleceği yönelik planlar yapamaz.” dedi.

“Demokratlar engel oluyor”

Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler ve Demokratların probleme çözüm sağlamak amacıyla bir araya geldiğini ve Başkan’ın masasına güçlü bir ulusal güvenlik yasası göndermek için beraber çalıştığını ifade eden Ryan, sıkıntının Senato’da 49 koltuğa sahip olan Demokratlar’dan kaynaklandığını savundu. Ryan Temsilciler Meclisi’nden geçen bütçe ile ilgili yasa tasarılarının Senato’tan döndüğünü belirtti.