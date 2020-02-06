Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, neden Trump'ın konuşmasını yırttığını anlattı

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Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın söylemleri gerçeği yansıtmadığı için ABD liderinin "Ulusa Sesleniş" konuşmasını yırttığını söyledi.

Pelosi'nin, "Ulusa Sesleniş" konuşmasından sonra yaptığı bir toplantıda canlı yayında gösterdiği tepkiyle ilgili olarak, "O gerçeği parçaladı, o yüzden ben de onun konuşmasını parçaladım" dedi.

Toplantıdaki kaynakların CNN'e aktardığına göre Pelosi, Trump'ın konuşmasını bir "rezalet" olarak nitelendirdi.

Dün yapılan geleneksel yıllık "Ulusa Sesleniş"e Trump ile Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki "soğuk çatışma" damga vurmuştu. Trump, konuşmasından önce Pelosi'nin uzattığı eli sıkmayı reddetmiş, Temsilciler Meclisi Başkanı da ABD liderinin konuşmasının metnini yırtmıştı.