"Temsil-ağırlama giderleri elektrik faturasına yine yansıyacak ama vatandaş artık göremeyecek"

Elektrik faturalarında temsil ve ağırlama giderlerinin kaldırılması tartışma yarattı. Sözcü yazarı Ege Cansen, “Elektrik faturası zırvaları” başlıklı yazısında, “Fiyatı belirlerken dağıtım firmasının yapması gereken, her tür maliyet ve masraf harcamasını hesaba katar… Elektrik dağıtım şirketleri için 'kayıp-kaçak' da, 'temsil-ağırlama' da gider unsurlarıdır. Bu giderler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da fiyatlara yansıyacaktır. Herhangi bir geri adım atılması söz konusu olamaz” dedi.

Kara: Ne oldu o anlı şanlı şeffaflığa?

Enerjigünlüğü sitesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara ise “Elektrik faturasında temsil giderini ödeyip rahat uyumak” başlıklı makalesinde, temsil-ağırlama giderlerinin faturadan çıkarılmasının şeffaflığı ortadan kaldırdığını savundu. Kara, “Bence, deyim yerindeyse EPDK popülizme teslim olup, kayıp kaçak bedellerinin faturada gösterilmemesi yönünde bir karar almayı tercih etti. Yani kayıp kaçak bedeli herkese yansıtılmaya devam ediyor ama kimse ne kadar olduğunu göremiyor. Peki ne oldu o anlı şanlı şeffaflığa?” diye sordu

Temsil-ağırlama giderlerinin faturaya yine yansıyacağına dikkat çeken Kara şunları söyledi:

“Peki şimdi elektrik dağıtım hizmetleri için yapılan faaliyetlerden bir kısmı için yapılan harcamalar maliyet hesabında dikkate alınmayacak mı? Yani bu tür harcamalar tarife hesaplamalarında eşyanın tabiatı gereği dikkate alınacak elbette. Ama vatandaş, tıpkı kayıp kaçak bedelini ödediği halde bunu faturasında ya da herhangi bir resmi dokümanda görmediği için rahatladığı gibi, ağırlama giderlerinden kendisine düşen kısmını ödemediğini zannedecek ve rahat uyuyacak.

Bu harcamaların hangi kalemde gösterileceğini merak ediyorum ama daha önce kayıp kaçak nerede diye sormayan vatandaş bunu sorar mı bilmem… Herkese iyi uykular o halde... “