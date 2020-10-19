Temsa'nın Finansal Yeniden Yapılandırma süreci tamamlandı

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa'nın Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile başlatılan Finansal Yeniden Yapılandırma süreci olumlu sonuçlandı.

Temsa, Mayıs 2019'da ortaklık yapısındaki değişiklik sonrasında yaşadığı finansal sıkıntıdan ötürü geçen yıl sonunda konkordato başvurusunda bulunmuştu.



Faaliyetleri önemli ölçüde aksayan Temsa'nın yeniden faaliyetine devam edebilmesi için bu yılın mayıs ayında Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ (ExSA) ile küresel çapta sektörün öncü kuruluşlarından Çekya menşeli Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un iştiraki PPF Beer Topholdco B.V. (PPF) Temsa paylarının tamamını yüzde 50-50 ortaklıkla satın almak için ortaklık sözleşmesi imzalamıştı.



Türkiye ve ilgili ülkelerde Rekabet Kurumlarına yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması üzerine Sabancı Holding ve Skoda Transportation firmanın ana hissedarları haline geldi.

Temsa'nın üretime devam etmesi için bütün engeller kalkarken, şirket ortaklarından Sabancı Topluluğu ve Skoda Grubu yöneticilerinin konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.