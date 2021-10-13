TEMSA, ilk 9 ayda üretimini yüzde 30 artırdı

Otobüs ve minibüs üreticisi TEMSA, yılın ilk 9 ayında üretimini yüzde 30 artırdı. TEMSA, aynı dönemde otobüs ihracatını yüzde 138 oranında yükseltti.
Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında toplam 411 adet otobüs üretimi gerçekleştiren şirket, 2021 yılının ilk 9 ayında 382 adetlik otobüs üretimiyle geçen yılın toplam rakamlarına yaklaştı.
2020 yılının tamamında 213 adetlik ihracat gerçekleştiren TEMSA, 2021 yılının ilk 9 ayında yaptığı 293 adetlik otobüs ihracatıyla geçen yılın toplam rakamını geride bıraktı. (ANKA)