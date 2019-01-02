Tempson True'dan blockchain sektöründe aranan özellikler

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – ICO’lara (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi ilk Halka Arzı) ilişkin en büyük veri merkezlerinden biri olan ICOHolder.com Operasyon Direktörü (COO) Tempson True, blockchain sektöründe çalışmak isteyenler için aranan özellikleri sıraladı.

True, blockchain sektöründeki iş talebinin 2018 yılında yüzde 300 arttığına dikkat çekerken, söz konusu yeni teknoloji sektöründe çalışmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler arasında;

- temel blockchain bilgisi,

- kripto para birimleri konusunda fikir sahibi olunması,

- iş sonuçlarını yönetme,

- blockchain teknolojisini sahiplenebilme,

- bir yazılım dili seçme,

- alanında uzmanlık,

- blockchain teknolojisinin kullanım alanlarına hakim olma olduğunu belirtti.

True, jaxenter.com’a yazdığı yazıda, söz konusu özellikler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Blockchain’in yapısı, herhangi bir merkezi sistem veya gözetim olmadan sisteminde veri barındırıyor olması, blockchain madenciliği, uzlaşma mekanizması ve ‘merkezsizleşmiş’ sistem hakkında herhangi bir fikriniz yoksa, bu konularda bir kursa giderek konuya hakim olmalısınız. Söz konusu alanlarda temel bir farkındalığınız yoksa blockchain sektöründe iş bulmanız zor olacaktır.

\"Kripto para birimleri ve blockchain teknolojileri eşzamanlı olarak gelişiyor gibi görünüyor. Bu sebeple kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı hakkında temel bir bilginiz olması önerilebilir.

\"Blockchain teknolojisinin bir işletmenin hedeflerine ulaşması için kullanılabilirliği açısından söz konusu teknoloji kullanımında büyük resmi de düşünmeniz gerekiyor. Yönetim veya iş liderleriyle birlikte çalışmak, büyük resmi daha iyi görmenize yardımcı olabilir.

\"Blockchain teknolojisini sahiplenmeden söz konusu teknolojiye ilişkin yazılım oluşturmak vea bu sektörde çalışmak yararlı bir sonuç vermeyecektir. Blockchain teknolojisinin işletmelerde bir değişime önayak olacağına inanırsanız, teknolojik alandaki yetenekleriniz de gelişebilir.

\"Yüksek ihtimalle birden fazla yazılım diline sahipsiniz, fakat bu konudaki bilgi birikiminizi geliştirmeniz mantıklı olabilir. Mesela, HTML mi Java mı kullanıyorsunuz? Blockchain sektöründe Java’nın HTML’den daha çok tercih edildiğini biliyor muydunuz?

\"Bu özellik bir gecede elde edilemeyebilir fakat kendinizi bir blockchain uzmanı olarak konumlandırdığınızda yüksek maaşlı bir iş bulmanız kolaylaşacaktır. Bunu elde edebilmek için blockchain konusunda temel bir fikre sahip olmanın yanında söz konusu teknolojinin ileri düzeylerinde de bilgi sahibi olmanız gerekir.

\"Blockchain önceden oluşturulmuş iş modellerini basitleştirmede çok iyi bir araç olarak kullanılabilir. İşletmeler, sahip oldukları sistemleri blockchain ile değiştirmeyi değil, iş süreçlerinin ölçülebilirliği, uygulanabilirliği ve verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

\"Bu kapsamda, blockchain teknolojisinin kullanım alanları konusunda bir fikre sahip olmanız, dahil olduğunuz alana doğru bir şekilde yön vermenize yardımcı olacaktır.\"