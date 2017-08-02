Temmuzun zam şampiyonu sivri biber

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre, temmuz ayının zam şampiyonu fiyatı yüzde 46.40 artan sivri biber oldu.

İTO’dan yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 79’unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Sivri biberi yüzde 22.45 ile şehir içi vapur yolcu ücreti, yüzde 13.04 ile şehir içi raylı sistem-otobüs yolcu taşıma ücretleri ve yüzde 10.51 ile elma takip etti.

2017 Temmuz ayında karpuz yüzde 38.39 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 22.76 ile şeftali, yüzde 22.73 ile kavun ve yüzde 21.60 ile bamya oldu.