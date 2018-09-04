Temmuz'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50 arttı

İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 50.1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan artışlar;

- otomobilde yüzde 65.1,

- minibüste yüzde 70,

- kamyonette yüzde 71.3,

- kamyonda yüzde 10.1,

- motosiklette yüzde 23.1,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 40.2,

- traktörde yüzde 17.2 olarak gerçekleşirken, otobüste yüzde 23.3 düşüş gözlemlendi.

TÜİK verilerine göre;

“Temmuz ayı sonunda trafiğe kaydolan 22 milyon 731 bin 759 adet taşıtın yüzde 54.3’ünü otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8.2’sini traktör, yüzde 3.7’sini kamyon, yüzde 2.1’ini minibüs, yüzde 12ini otobüs ve yüzde 0.3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

“Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 96 bin 562 taşıt içinde otomobil yüzde 58.2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 21.8 ile motosiklet, yüzde 13 ile kamyonet, yüzde 4.2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2.8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

“Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 24.6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 25.3, minibüste yüzde 42.3, otobüste yüzde 50.4, kamyonette yüzde 38.3, kamyonda yüzde 28.2, motosiklette yüzde 7.2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61.9, traktörde ise yüzde 24.5 olarak gerçekleşti.

“Ocak-Temmuz döneminde 633 bin 478 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 120 bin 664 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 512 bin 814 adet arttı.

“Devri yapılan toplam 748 bin 935 adet taşıt içinde otomobil yüzde 72.3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.2 ile kamyonet, yüzde 5.8 ile motosiklet, yüzde 2.3 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4.4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

“Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 334 bin 56 adet otomobilin yüzde 38\'i LPG, yüzde 36.3’ü dizel, yüzde 25.3’ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.4.

“Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 56 bin 151 adet otomobilin yüzde 17.9’unun Renault, yüzde 9\'unun Volkswagen, yüzde 8.2\'sinin Hyundai, yüzde 8\'inin Fiat, yüzde 6.6’sının Dacia, yüzde 6.3’ünün Toyota, yüzde 5.3’ünün Peugeot, yüzde 5.2’sinin Ford, yüzde 5.1’inin Honda, yüzde 4.9’unun Opel olduğu, yüzde 23.6\'sının ise diğer markalardan oluştu.

“Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 367 bin 115 adet otomobilin yüzde 42.8’i 1501-1600, yüzde 27.7’si 1401-1500, yüzde 13\'ü 1300 ve altı, yüzde 11.5\'i 1301-1400, yüzde 4\'ü 1601-2000, yüzde 0.9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahipti.

“Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 367 bin 115 adet otomobilin yüzde 56.5\'i beyaz, yüzde 21.2’si gri, yüzde 7.3’ü siyah ve yüzde 5.6’sı kırmızı iken yüzde 9.4’ü diğer renklerdeydi.”