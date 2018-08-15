Temmuz'da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – Türkiye genelinde konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 6.9 artarak 123,878’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayındaki konut satışlarında İstanbul 19,503 konut satışı ve yüzde 15.7 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul’u 12,119 konut satışı ve yüzde 9.8 pay ile Ankara, 6,322 konut satışı ve yüzde 5.1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla altı konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 azalarak 30,405’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışları payı yüzde 24.5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5,004 konut satışı ve yüzde 16.5 pay ile birinci oldu. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 83.3 ile Ardahan oldu.

TÜİK verilerine göre;

“Diğer satış türleri sonucunda 93,473 konut el değiştirirken, diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.9 artarak 93,473’e yükseldi. Diğer konut satışlarında İstanbul 14,499 konut satışı ve yüzde 15.5 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74.3 oldu. Ankara 8,385 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4,549 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

“Konut satışlarında 57,617 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 artarak 57,617 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46.5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9,089 konut satışı ve yüzde 15.8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4,215 konut satışı ile Ankara ve 2,727 konut satışı ile İzmir izledi.

“İkinci el konut satışlarında 66,261 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstererek 66,261 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10,414 konut satışı ve yüzde 15.7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53.4 oldu. Ankara 7,904 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3,595 konut satışı ile İzmir izledi.

“Yabancılara 2018 yılı Temmuz ayında 2,858 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.6 artarak 2,858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018’de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 641 konut satışı ile Antalya, 176 konut satışı ile Bursa, 167 konut satışı ile Yalova ve 132 konut satışı ile Sakarya izledi.

“Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 584 konut satın aldı. Irak\'ı sırasıyla, 321 konut ile İran, 211 konut ile Suudi Arabistan, 173 konut ile Rusya Federasyonu ve 171 konut ile Kuveyt izledi.” (Tablo)