Temmuz'da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Türkiye’ede Temmuz ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 10.4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 631 bin adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Temmuz 2018” verilerine göre;

- Kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 9.7 artarak 112 milyon olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 azaldı.

- Tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre yüzde 4.4 artarak 1.6 milyar adet olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 arttı.

- Tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 10.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 artarak 196 bin 614 ton oldu.

- Hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 18.3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33 artarak 7 bin 332 ton olarak gerçekleşti

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.1 düştü. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 azaldı. (Grafik)