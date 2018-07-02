Temmuz'da, karda karpuz yiyip, kayakla kaydılar

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı\'nın Çavuş Tepe mevkiinde Temmuz ayında kar üzerinde karpuz yiyip, semaverde çay içen piknikçiler, daha sonra kayakla kaydı.

Kent merkezinde hava sıcaklığı 38 dereceyi bulurken, Muş\'tan 17 kilometre uzaklıktaki Kurtik Dağı\'nın karla kaplı Çavuş Tepe mevkisine giden Erkan Acar ve Gıyasettin Demir piknik yaptı. Türkiye\'nin hiçbir yerinde karda piknik yapılmazken Kurtik Dağı\'nda bu imkanı bulduklarını söyleyen Erkan Acar, \"Bu ortam hiçbir yerde bulunmaz. Karın içine gömdüğümüz kapruz buz gibi oldu. Onu yedikten sonra semaverde tavşan kanı çay yapıp, kayaklarla kaydık. Kışın Erzurum, Bitlis ve Bingöl’deki kayak merkezlerinde kar çok az iken Muş\'ta Temmuz ayında bile kayak yapılabiliyor. Kayak Federasyonundan buraya tesis yapmasını istiyoruz\" diye konuştu.

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