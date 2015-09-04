Temmuz'da görülen yabancı turist sayısındaki artış, beklentilerin üzerinde

Turizmde en çok canlılığın yaşandığı Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 5.1 artışla 5 milyon 480 bin kişi oldu.

Reuters’in haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, yılın ilk yedi ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 0.38 azalışla 20.38 milyon olarak gerçekleşirken, Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 5.1 artışla 5 milyon 480 bin kişi oldu.

Son günlerde yaşanan güvenlik endişeleriyle turist sayısındaki artışın daha az olması tahmin ediliyordu.

En çok turist çeken 5 ülke (2014-Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü)

1- Fransa 83.7 milyon

2-ABD 74.8 milyon

3-İspanya 65 milyon

4-Çin 55.6 milyon

5- İtalya 48.6 milyon