Temmuzda dış ticaret 2.7 milyar dolar açık verdi, yedi aylık dönemde ihracat yüzde 13.7 azaldı

Temmuzda yıllık bazda ihracat yüzde 5.8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolara, ithalat yüzde 7.9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolara geriledi. Böylece geçen ay dış ticaret dengesi 2,7 milyar dolar açık vermiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat ve ithalattaki azalmayla dış ticaret açığı temmuzda yıllık bazda yüzde 18.2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.9 düzeyinden yüzde 84.8'e yükseldi.

Yedi aylık performansta açık büyüdü

Buna karşılık, Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 55.6 artarak 17 milyar 85 milyon dolardan, 26 milyar 590 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9'dan yüzde 77.2'ye geriledi.

TÜİK verilerine göre, genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 azalarak 90 milyar 15 milyon dolara, ithalat yüzde 3.9 azalarak 116 milyar 605 milyon dolara geriledi.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada

En fazla ihracat yapılan ülkelerde Almanya birinci sırayı aldı. Almanya’ya ihracat 1 milyar 468 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık 973 milyon dolarla ikinci, ABD 952 milyon dolarla üçüncü, Irak 743 milyon dolarla dördüncü, Fransa 704 milyon dolarla beşinci oldu.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler 1 milyar 912 milyon dolar ile Çin’in ardından, 1 milyar 835 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 233 milyon dolarla Rusya, 970 milyon dolarla ABD, 962 milyon dolarla Irak izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39'unu oluşturdu.