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Yaşam

Temmuzda Afrika'ya Mars'tan meteor parçaları düştü WASHINGTON (A.A)

17 Ocak 2012 20:11

-Temmuzda Afrika'ya Mars'tan meteor parçaları düştü WASHINGTON (A.A) - 17.01.2012 - Bilim adamları, geçen yaz Kuzey Afrika'da Fas'a kızıl gezegen Mars'tan meteor parçaları düştüğünü doğruladı. Aralarında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) bilim adamlarının da olduğu meteor uzmanlarından oluşan özel bir komite, meteor parçalarının Mars'tan geldiğini gösterir test sonuçlarını doğruladı. Komite, Dünya'ya son gelen gök taşlarının ağırlığının yaklaşık 7 kilogram olduğunu, en büyük parçasının ise yaklaşık 900 gram ağırlığında olduğunu bildirdi. Astronomlar, milyonlarca yıl önce Mars'a çarpan büyük bir şeyin Güneş Sistemi'ne parçalar savurduğunu, bunlardan bazılarının da ara sıra Dünya'ya düştüğünü düşünüyor. Kuzey Afrika'ya düşen Mars taşlarının kimyasal incelemesinde Dünya'ya yeni düştüğünün tespit edildiği kaydedildi. Mars'tan Dünya'ya en son 1962'de taşlar düşmüştü. 

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