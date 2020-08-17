Temmuzda dört kişilik ailenin gıda harcaması asgari ücreti aştı

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) hesaplamasına göre, temmuzda dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı 2 bin 385 TL oldu.



BİSAM verilerine göre, günlük harcamalarda temmuzda en yüksek maliyet grubunu 28.35 TL harcamayla süt ve süt ürünleri grubu oluştururken et, tavuk ve balık grubu için günde en az 15.99 TL harcandı.

Diğer harcama kalemleri şöyle sıralandı:



- Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.59 TL.



- Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.0 TL.



- Katı yağ ve sıvı yağ grubu için 5.42 TL.



- Yumurta için 1.05, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.67 TL.



Harcamalarda süt ve süt ürünleri yüzde 35.7 ile en yüksek paya sahipken, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28 ile ikinci sırada. Sebze ve meyvelerde harcamalar içindeki payı yüzde 15.9, ekmek, makarnanın payı yüzde 9.0 ve diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.4 oldu.

İzmir birinci İstanbul ikinci sırada



Araştırma kapsamında temmuz dönemi gıda harcaması İzmir'de 2 bin 603 TL olarak belirlendi. İzmir'i, 2 bin 564 TL ile İstanbul, 2 bin 309 TL ile Ankara izledi.



Sanayi merkezlerinden Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde aylık gıda harcaması 2 bin 445 lira, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde 2 bin 462 lira, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde 2 bin 415 lira, Adana ve Mersin bölgesinde ise 2 bin 229 lira olarak belirlendi.