Temmuz ayında her gün 2 gazeteci hâkim karşısına çıktı

Gazeteci Barış Yarkadaş her ay düzenli olarak yayımladığı “Medyada Hak İhlalleri Raporu’’na göre temmuz ayında ortalama her gün iki gazeteci yargı karşısın çıktı.

Gazetecilere yönelik baskıların Temmuz ayında da sistematik bir biçimde sürdüğünü belirten Yarkadaş, raporu bayramda da çalışmak zorunda olan meslektaşlarına ithaf etti. Yarkadaş, temmuz ayında yaşanan hak ihlallerini ise şöyle özetledi:

60 gazeteci hâkim karşısına çıktı, 1 gazeteci gözaltına alındı.

2 televizyon kanalına 5 gün yayın durdurma cezası verildi.

2 gazeteciye soruşturma açıldı.

1 gazete cezaevine alınmadı.

1 gazeteye 5 günlük ilan kesme cezası verildi.

1 gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

2 sanatçıya hapis istemiyle dava açıldı.

1 gazeteci silahlı saldırıya uğradı.

1 gazeteciye 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

1 gazeteye tazminat davası açıldı.

2 gazeteci bir grubun saldırısına uğradı.

1 tutuklu gazeteci 5,5 saat hastane nezaretinde bekletildi.