Temmuz ayında emekliye zam geliyor

Ocak’ta yüzde 5.69 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, enflasyon tahminlerine göre yüzde 4.02 zam göründü. Tahmin gerçekleşirse, maaşlarda 180 liraya varan artış yaşanacak.

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bu yılın ikinci zammını da Temmuz'da alacak. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Ocak-Haziran enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranını gösterecek. Bu da 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. Ancak zam oranı konusunda ipuçları geliyor. 2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği bilgisi yer aldı. Bu oran gerçekleşen enflasyon verilerine göre artabilecek ya da azalabilecek.

Merkez Bankası, 2018 enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti. Bu da zam oranının artabileceğini gösterdi. Eğer yüzde 4.02'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 180 liraya varan artış gerçekleşecek. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 180,15 lira artışla 4 bin 661 lira 40 kuruşa çıkacak.

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklilerine ek ödemede başvuru süresi doldu. Ödemeler ise devam ediyor. Başvurusunu yapıp parasını henüz almayanlara 3 ay içinde ek ikramiyeleri ödenecek. Geçen yıl başvurup ek ikramiye alanlara da varsa kalan ödemeleri Mart'tan itibaren yapılacak. Geçen yıl hangi tarihte ek ikramiyelerini almışlarsa, bu yılın aynı döneminde ödemeleri 1 yıllık faiziyle yapılacak.