'Temmuz ayında barıştık bebeğimizi yaptık'

2006'da Şeyma Hanım ile evlenen Doğuş, bir yıl sonra eşinin kıskançlığı yüzünden boşanma davası açmıştı. Şimdi bir bebek bekleyen çift: Altı ay önce barıştık ama kimse bilmiyordu…



Eski menajeri Serdar Uygun'un kızı Şeyma Uygun ile 2006 yılında evlenen Doğuş kısa süre sonra aldığı ayrılma kararı ile herkesi şaşırtmıştı. Doğuş; eşinin kıskançlıkları nedeniyle tartıştıklarını belirterek boşanma davası açmıştı. Ama geçen günler Şeyma ve Doğuş Baltacı'yı yeniden bir araya getirdi; üstelik aileye katılacak bebeğin heyecanını da yaşıyorlar. Adı da belli; kız olursa Şeyma Su, erkek olursa Doğuş Can... Kuruçeşme Planet Balkon Cafe'de buluştuğumuz Doğuş ve henüz bir aylık hamile eşi Şeyma Baltacı ilk kez birlikte röportaj verdi.



* Şeyma Hanım hamile olduğunuzu öğrendik. Sizin için de sürpriz miydi?



Ş.B.: Sürpriz olmadı. Barıştığımızdan beri çocuk sahibi olmak istiyorduk. Bu bir aşk bebeği. Şimdi çok mutluyuz.



D.B.: Bir gece sabaha karşı beşte uyandım, "Kız geliyor dedim. Şeyma da, "Rüyamı görüyorsun?" diye döndü, "Hep böyle söyleyip kandırıyorsun beni" dedi. Çocuk ilişkinin meyvesidir. 13 Temmuz'da barıştık biz. O tarihten beri de çocuk istiyorduk.



* Bu ilişki nasıl başladı?



D.B.: Aslında Serdar Uygun benim çok eski bir dostumdur. Şeyma'da onun kızı. Şeyma'yı görürdüm ama ikimizin aklında da böyle bir şey yoktu. Kendisi çok iyi bir dinleyicimdir.

Ş.B.: Doğuş sanat camiasına girmeden önce babamla arkadaşlıkları vardı. Bir gün evlenirsem bu kişi mutlaka Doğuş olur diyordum. Önceleri sadece hayrandım ama onu tanıdıktan sonra, ona karşı kalbimin titrediğini hissettim. Gerçekten aşıktım.

D.B.: Şeyma'nın duruşuna aşık oldum. Güzelliği zaten tartışılmaz. Dejenere olmuş bu hayattan uzaklaşmak istedim. Ben de kalbimin ona karşı titrediğini hissettim. Bu bir anda oluştu.



Evlenmek için 20 kilo verdim



* Şeyma Hanım siz kendi dünyanızda Doğuş'u sevdiğinizi anlatıyorsunuz. Peki adı aşk dedikodularına karışınca üzülüyor muydunuz?



Ş.B.: Üzülüyordum ama onun anlık bir şeyler hissettiğini düşünüyordum.

D.B.: Benim için artık sadece aşkımdan ötesi var. Geçmiş yok.



* Babanızdan sizi istediğinde ne hissettiniz?



Ş.B.: Dalga geçiyor sandım. Çünkü evlenmeden önce 60 kiloydum. Daha sonra 40 kiloya düştüm. Bana "Zayıflarsan seninle evleneceğim, 21 Şubat'ta alacağım" diye espri yapıyordu.

D.B.: Abisi de inanmadı. Ama inanın bana eşimin evlenmeden önce elini bile tutmadım. Bu çok önemli. Birbirimizi tanımadık. Her zaman aramızda mesafe vardı. Kararı verdik, bir ay sonra evlendik. Temmuz hayatımın en iyi ayı diyebilirim. 7 Temmuz'da nişanlandık, 12 Temmuz doğum günüm, 24 Temmuz evlilik yıldönümümüz.



* Aynı evde olunca sorunlar mı oluştu?



D.B.: Aslında sorunlara girmek istemiyoruz. Hepsi kapandı ve geçti. Barışmadan önce bir daha geriye bakmayacağımıza dair birbirimize söz verdik. 24 Temmuz'dan ziyade 13 Temmuz evliliğe tam olarak başlamış halimiz.



* Kıskanç mısınız?



D.B.: Abartılı değil ama kıskancım.

Ş.B.: Ben de çok az kıskancım. İkimiz de Yengeç burcuyuz. İlk ayrılığımız, eşimin kıskançlığı yüzünden olmuştu. O, "Beni hayranlarımdan kıskanıyor" diyordu. Ancak böyle bir şey yok. Eşimi hayranları alkışladığında ben gurur duyuyorum. Seven insanlar kıskanır. Hemcinsiniz nasıl bakıyor, hissediyorsunuz. Eşiniz belki o kişiye boş bakıyor ama göz göze olduklarını görüyorsunuz. Bunun adı sonra kıskançlık oluyor. Hayranlarıyla eşim bir aileydi, onlara ben de dahil oldum.



* Şeyma Hanım bir dönem ekrana çıkıp sizi ne kadar sevdiğini milyonlarla paylaşıyordu. Üzüntüden stüdyoda baygınlık geçirmiştiniz...



D.B.: Bunlar benim duruşuma yakışmayacak şeylerdi. Duygularımı çok yoğun yaşıyorum. Sinirlendiğimde ani patlama oluyor. O günden bir gün önce hiç yemek yememiştim, birden gözüm karardı ve bayıldım.



Kürkçü dükkânına geri döndü



* Boşanma davası açtınız ama sonrasında hangi olay sizi tekrar bir araya getirdi?

Ş.B.: Son ayrılığımızda biteceğine inanmıştım. Artık bitti bir daha kendisiyle telefonda bile konuşmam, demiştim. 12 Temmuz doğum günümdü. 13 Temmuz'da geldi ve konuştuk.



* Sizi en çok etkileyen ne oldu?



D.B.: Oturup beni beklemesinden çok etkilendim. Bekliyorsa gerçekten aşıktır.

Ş.B.: Eşimin siniri saman alevi gibidir. Zaman içinde öğrendiğim için 'Gitsin, dönerse zaten benimdir' dedim. Kürkçü dükkânı misali gidip geldi. Sonuncusunda kürkçü dükkânı kapanmıştı ama yine barıştı. O benim tek aşkım. İlk ve son eşim.