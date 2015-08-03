Temmuz ayında 15 kadın öldürüldü!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerinin Temmuz ayı raporunu açıkladı. Rapora göre toplam 15 kadın en yakın erkekleri tarafından en çok İzmir ve Akhisar'da öldürüldü. Raporda ayrıca Akhisar ilçesinde son günlerde artan şiddet ve cinayet oranlarına yer verildi.

Raporda ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) nin çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'nda geçici Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Nursel Aydoğan'a söylediği "bir kadın olarak sus" sözünün ardından iki kadının öldürüldüğü belirtildi.

Kadın düşmanı açıklamalar şiddeti tetikliyor

Platform'un Genel Sözcüsü Gülsüm Kav, siyasilerin kadın düşmanı açıklamalarının şiddeti tetiklediğine dikkat çekti. Kav, "Kadın cinayetlerinin önünün açılmasının en önemli etkeni kadın düşmanı açıklamalar ve caydırıcı olacak Özgecan Yasası'nın yasalaşmamaış olmasıdır" dedi.

Kadınlar en çok izmir ve Akhisar'da öldürüldü

Raporda yer alan ayrıntılar dikkat çekiyor. Kadınların %40’ı ayrılmak ya da boşanmak istedikleri için, %47’si ise kendi hayatlarına dair karar vermek istedikleri için öldürüldü. Kadın katillerinin %33’ü ise kocalar oldu. En çok kadın cinayeti İzmir ve Akhisar'da işlendi. Aynı aileden birden fazla kadının öldürülüyor oluşu bu olguyu yarattı. İzmir ve Akhisar’da Temmuz ayında 3’er kadın katledildi.

Yargıtay, Platform'un müdahillik talebini onadı

Platform'un İzmir’de öldürülen Ayşe Selen Ayla, Esra Yaşar ve trans kadın Azra Has’ın davalarına müdahillik talebini Yargıtay'ın onaması ise sevindirici bir gelişme olarak raporda yer aldı.