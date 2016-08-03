Temmuz ayında 133 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Temmuz ayı raporuna göre, Temmuz ayında en az 133, yılın ilk yedi ayında ise en az 1049 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Temmuz ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı.

Temmuz ayında yaşamını yitiren 133 emekçinin 107’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 20’si çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 6’sı esnaflardan olmak üzere 26’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

Temmuz’da iş cinayetlerinde 15 kadın ve 118 erkek işçi yaşamını yitirdi.

Temmuz ayında, 14 yaş ve altında 5 işçi, 15-17 yaş aralığında 7 işçi, 18-27 yaş aralığında 23 işçi, 28-50 yaş aralığında 63 işçi; 51-64 yaş aralığında 19 işçi; 65 yaş ve üstünde 6 işçi; yaşı tespit edilemeyen 10 işçi yaşamını yitirdi.

Aylara göre

* Ocak ayında en az 115 işçi,

* Şubat ayında en az 144 işçi,

* Mart ayında en az 160 işçi,

* Nisan ayında en az 171 işçi,

* Mayıs ayında en az 123 işçi,

* Haziran ayında en az 203 işçi,

* Temmuz ayında ise en az 133 işçi hayatını kaybetti.

Son dört yılın temmuz ayı

Son dört yılda Temmuz ayında yaşanan iş cinayetleri:

* 2013 yılının Temmuz ayında en az 120 işçi,

* 2014 yılının Temmuz ayında en az 130 işçi,

* 2015 yılının Temmuz ayında en az 172 işçi,

* 2016 yılının Temmuz ayında ise en az 133 işçi yaşamını yitirdi.

İşkollarına göre

Tarım, Orman işkolunda 44 emekçi; İnşaat, Yol işkolunda 26 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 9 işçi; Taşımacılık işkolunda 8 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 6 emekçi; Tekstil, Deri işkolunda 5 işçi; Metal işkolunda 5 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 5 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 5 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 4 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 3 işçi; Madencilik işkolunda 2 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Enerji işkolunda 2 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 1 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 1 işçi; çalıştığı işkolu belirlenemeyen 2 işçi.

Nedenlerine göre

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 45 işçi; Diğer nedenlerden dolayı (silahlı saldırı, ayı saldırısı, mayın patlaması, yıldırım düşmesi, boğa saldırısı) 23 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 17 işçi; Düşme nedeniyle 13 işçi; Kalp krizi nedeniyle 10 işçi; İntihar nedeniyle 9 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 8 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 5 işçi; Nesne Düşmesi, Çarpması nedeniyle 2 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi yaşamını yitirdi.

İllerine göre

11 Ölüm Manisa’da; 8 ölüm Antalya’da; 7 ölüm Aydın’da; 6 ölüm İstanbul’da; 5 ölüm Bursa, Kocaeli ve Niğde’de; 4 Ölüm Elazığ ve Mersin’de; 3’er ölüm Ağrı, Denizli, Düzce, İzmir, Kars, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, ve Tekirdağ’da; 2’şer ölüm Ankara, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Kayseri, Mardin, Muğla, Samsun, Sivas, 1’er ölüm ise Adana, Afyon, Aksaray, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Van ve Zonguldak’ta yaşandı.

Temmuz ayında 133 işçi

Temmuz ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin isimleri şöyle:

Muhammed Necip, Bünyamin Öztürk, Muhammed Mahmoud Eşsilim, Erdoğan Kırık, Aslan Topçu, Adem Topçu, Necdet İkiz, Aziz Tatlı, Şahin Çiftçi, Pınar Müçek, Zeynep Müçek, M.Ü., Burcu Has, Zehra Çakmak, Elif Boğa, Tülay Ak, Gamze Özçoban, Fatma Çataldere, Gülseren Güllü Karaman, Hayriye Çakmak, Kemal Öz, Osman Teski, İsmail Topkara, Ramazan Kara, Atike Doğan, İbrahim Aydın, Meryem Korkmaz, Hatice Korkmaz, Osman Seçilmiş, Selahattin Gürsoy, Cengiz Yıldırım, Akın Konca, Ali Göktepe, Namık Dıkkıllıoğlu, Halis Özcan, Fettah Erdem, Ramazan Dönmez, Mutlu Çelik, Nurcan Kınık, Bayram Soyak, Edanur Baksi, Üzeyir Çatal, Güzel Altun, İdris Güleryüz, Yunus Şahin, Selçuk Işıkelekoğlu, Recep Kaya, Ferdi Yılmazer, Özcan Cura, Mehmet Varışlı, Ruşen Yılmaz, Orhan Kızıl, Osman Duman, Halil Özen, Serkan Türk, Turgay Kaya, Şükrü Samsunlu, Ercan Kaftar, Esra Temur, Emin Kömürcüler, Bülent K., Levent Oksak, Ümit Altuner, Mesut Deveci, Ceyhan Çoban, Ahmet Tutal, Kadir Oflaz, Abdullah Batak, Mustafa Çetin, İsrafil Aydoğdu, Haktan Kibrit, Ahmet Aksoy, Abdulminem Ömer, Ö.A., İsmail Karatay, Cemal Aksel, Ali Tamam, Cuma Karakuş, Osman Duman, Mehmet Sesli, Remzi Ateş, Heybet Karaman, Hüseyin Çamurcu, Murat Beşiktepe, Serkan Sert, Sefa Çetin, Mehmet Tekdemir, Ahmet Eraslan, Cuma Boran, Ferdi Karakurt, Adil Çarkıç, Cüneyt Tatlı, Mahmut Tuncer, Fikret Samancı, Mehmet Altunbilek, Mikail Bölükbaşı, Güner Tufan, Birol Demir, Temel Gücü, Yılmaz Kabataş, Necmettin Ördek, Kamil Yıldız, Abdil Aydoğmuş, Veysel Pembe, Feyyaz Şancı, Mustafa Doğrular, Kamil Yaldız, Kemal Peynir, Abdülkadir Şeker, Erkan Durgut, Gazi Güldoğan, Erhan Oruç, Mutluhan Nayir, Hakan Sarp, Mehmet Ali Delikçi, Nüzhet Okay, Mutlu Budak, Muhammed Canşi, Burak Ay, Ali Akkurak, Ahmet Altun, Hasan Hüseyin Çalışkan, Mehmet Ünaldı, Sinan Akdemir, Ömer Çoban, Süleyman Uçar, Ahmet Mutoğlu, Çetin Borlak, Cemil Candaş, Halil İbrahim Tepebaşılı, Cihan Nazlıgül, Nuri G. ve ismi öğrenilemeyen bir işçi.