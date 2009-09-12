Temizöz: Cizre'yi cehennemden ben kurtardım!

Şırnak'ta 1993-1995 yılları arasında işlenen 23 faili meçhul cinayetten tutuklu olarak sorgulanan Kayseri İl Jandarma eski Komutanı Cemal Albay Temizöz, dünkü duruşmada savunmasını yaptı.

Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 6’sı tutuklu 7 sanığın ilk duruşmasına, 20 mağdur ailesinden sadece 10 kişi alındı. Ayrıca, DTP Milletvekilleri Sevahir Bayındır ve Aysel Tuğluk da duruşmayı izledi. Davada, 23 Mart’tan beri tutuklu olan sanıklar için 2 ile 9 kez arasında değişen ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası isteniyor. Sanıklara adam öldürmek ve suç işlemek için çete kurmak suçlarından Albay Temizöz’e 9, Kamil Atak’a 7, Tamer Atak’a 2, Adem Yakın’a 7, Fırat Altun’a 6, Hıdır Altuğ’a ise 3’er kez ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası isteniyor. Tutuksuz sanık Kukel Atak için ise 1 kez ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası isteniyor. Mahkemede savunmasını yapan Albay Cemal Temizöz, 1993- 95 yılları arasında Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde görev yaptığını ve o dönem 12 yaşında olan bir kişinin ifadeleriyle Mart ayından beri tutuklu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* 1993-95 yılları arasında PKK’nın tam hakim olduğu Cizre’de hayatım pahasına görev yaptım. Ve yaptığımız bu görevden sonra Cizre’de kontrol devletin eline geçmiştir, devlete olan güven artmıştır. Örgüt, 1990 ve 1991’de hedeflerinde sadece Cizre’de muktedir olmuştur. Örgüt, her eve silah temin etmesini ve her evde sığınak bulunmasını istemiştir. Şırnak’ta örgüt 1991’de hem kırsalda faalliyet yürütmüş, hem şehir merkezinde halkı sokağa dökerek ölümlere sebebiyet veren olaylara neden olmuştur. Örgüt Cizre’de mülki idareye alternatif bir model oluşturmak için silahlı milisler kurmuş, milisleri sadece gece değil, gündüz de silahlı olarak kontrolü sağlamıştı.

* Örgütün otoritesinin kırılması için gerekeni yaptım. Yüzlerce işbirlikçiyi deşifre ederek adli mercilere sevkettim. Mart 1994 yerel seçimlernde Salih Şık ve Haşim Haşimi’ye rağmen, çoban ve göçer olan Kamil Atak’ın belediye başkanı seçilmesi, örgütün lojistik desteğinin bittiğini göstermesi açısından anlamlıydı. Atak’ın başkan seçilmesi herkesi rahatsız etti. Ben güvenliği sağlamak için 8 at ile tim şeklinde karakollara gittim. Milislerin psikolojisini bozdum, örgütün etkisini yaptığım mücadele ile kırdım. 1994’ün ortalarından itibaren devlet inisiyatifi ele geçirmiştir. Örgüt 1995’in ortalarında Cudi ve Gabar’a çekilmek zorunda kaldı, milisler ve yandaşları da ilçeden göçetmek zorunda kalmıştı. Cizrespor’u zırhlı araçlarla Şırnak’a maça götürdüm, Cizrespor bu çabalarla 2’nci lige kadar çıktı. Örgüt, daha önce kayıplarını, yerlerini işaretlemiş ve bunları da kayıplar diye güvenlik güçlerine kazdırarak bunların faili meçhul olduğunu söylüyor

* Üstün cesaret ve feragat madalyası aldım. Terör örgütü başarısızlığından beni sorumlu tuttu. Hakkımda ölüm kararları çıkartıldı. Terör eylemlerinin olduğu bölgede faili meçhullerin olması kaçınılmazdır. Gizli tanıkların ifadeleri zorla tehdit edilerek alınmış. 12 Ağustos’ta DTP Milletvekilleri tanık Mehmet Nuri Binzet ile cezaevinde ne görüştü? Tanık Mehmet Nuri Binzet, benimle ilgili verdiği ifadesini reddetti. 12 Ağustos’ta DTP milletvekilleri Midyat Cezaevi’nde bulunan Mehmet Nuri Binzet ile görüşmüşler. Neden izin verildi? Cehenneme dönen Cizre’yi normale çevirdim. Metin kod adını kullanmadım.

Mahkeme Albay Temizöz’ün askeri mahkemede yargılanma talebini reddetti.