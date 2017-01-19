Temizlikçilerini çıplak çalıştıran şirket

İngiltere'de faliyet gösteren başkent Londra merkezli "Naturist Cleaners" isimli bir firma çıplak görevlilerle temizlik hizmeti veriyor.

Londra’da kurulan “Naturist Cleaners” isimli bir şirket, çıplak görevlilerle yatak toplama, cam silme, ütü, toz alma gibi temizlik hizmeti sunuyor.

Firma, müşterilerin evine saati 45 sterline (203 TL) çıplak hizmetçiler gönderiyor. Aslında firmanın amacı bu yöntem sayesinde ismini duyurarak daha çok müşteriye erişebilmek. Şirket, çıplak temizlikçi çağıranların hizmetten oldukça memnun olduğunu belirtiyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre aynı zamanda Facebook üzerinden işçi alımı yapan Naturist Cleaners, çıplak hizmetçiler, yatak toplama, cam silme, ütü, toz alma gibi meslektaşlarının yaptığı işleri hayata geçiriyor.