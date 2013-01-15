Temizlikçi kadın çaldığı trenle böyle kaza yaptı!

İsveç'te bir temizlikçi kadın, çaldığı trenle 1.6 kilometre gittikten sonra bir binaya çarptı.

İsveç ’te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Kadın bir temizlik görevlisinin, sabah erken saatlerde boş bir depodan çaldığı treni, başkent Stockholm'ün bir banliyösüne kadar sürdüğü, burada raydan çıkan trenin bir binaya çarptığı açıklandı.

Kazada, ağır yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı ve halkı tehlikeye attığı suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Tren işletmecisi Arriva'nın sözcüsü Tomas Hedenius da 1990 doğumlu kadının, 4 vagonlu treni Stockholm dışındaki bir depodan çaldığını, yaklaşık 1,6 kilometre sürdükten sonra 3 katlı bir binaya çarptığını söyledi.

Kadının treni neden çaldığı ise bilinmiyor.