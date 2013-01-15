T24 LogoT24 Logo
Dünya

Temizlikçi kadın çaldığı trenle böyle kaza yaptı!

Stockholm’de temizlik işleri yaptığı öğrenilen bir kadın, boş depodan 4 vagonlu bir tren çaldı...

15 Ocak 2013 17:44

İsveç'te bir temizlikçi kadın, çaldığı trenle 1.6 kilometre gittikten sonra bir binaya çarptı.

İsveç ’te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Kadın bir temizlik görevlisinin, sabah erken saatlerde boş bir depodan çaldığı treni, başkent Stockholm'ün bir banliyösüne kadar sürdüğü, burada raydan çıkan trenin bir binaya çarptığı açıklandı.

Kazada, ağır yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı ve halkı tehlikeye attığı suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Tren işletmecisi Arriva'nın sözcüsü Tomas Hedenius da 1990 doğumlu kadının, 4 vagonlu treni Stockholm dışındaki bir depodan çaldığını, yaklaşık 1,6 kilometre sürdükten sonra 3 katlı bir binaya çarptığını söyledi.

Kadının treni neden çaldığı ise bilinmiyor.

 

ETİKETLER

isveçkadınçaldığıkazahırsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24