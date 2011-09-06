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Yaşam

Temizlikçi kadın balkon penceresine sıkıştı

lk bakışta intihar girişimi izlenimi veren bu görüntüler Antalya'dan... Temizlik yapan kadın apartmanın...

06 Eylül 2011 03:00

T24 - İlk bakışta intihar girişimi izlenimi veren bu görüntüler Antalya'dan... Temizlik yapan kadın apartmanın beşinci katındaki balkon penceresinde sıkışınca korku dolu anlar yaşandı.

Antalya’da bir dairenin temizliğini yapan kadın, 5’inci kattaki balkon penceresine sıkışınca korku dolu anlar yaşadı. 

Temizlikçi kadın balkon penceresine sıkıştı

Olay, Meltem Mahallesi Özlem Sitesi Karanfil Apartmanı’nın 5’inci katında meydana geldi. Öğleden sonra dairede temizlik yapan 35 yaşındaki Fidan A., sıra pencere temizliğine gelince, ahşapla kapalı balkonun pencerelerini dışarıya sarkarak temizlemeye başladı. Küçük olan pencereden dışarıya çıkan Fidan A., camı sildikten sonra içeri girmek istedi. Ancak, pencerede sıkışıp kalan temizlikçi kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Kanının sesini duyanlar önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Tedbir amaçlı olarak olay yerine ambulans da gönderildi. Bu arada gazetecilerin kendisini görüntülediğini gören Fidan A., "Eyvah ailem görecek. Çekmeyin beni" diyerek gazetecilere tepki gösterdi. Bir eliyle pencereye tutunan, diğer eliyle de temizlik bezini kafasına geçiren Fidan A. yüzünü gizlemeye çalıştı.

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye kurtarma ekibi, 5’inci kata itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak Fidan A.’yı sıkıştığı yerden çıkardı.



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