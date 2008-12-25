Temizlik zehirliyor, TV yaşlandırıyor

Yaşam kalitesini düşüren çevresel faktörler sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yarattığı gibi yaşlanma sürecini de hızlandırıyor. İçinde yaşadığınız şehirden uyuduğunuz odaya, temizlik malzemelerinden televizyona kadar… Dr. İsmail Ağar, Bugün gazetesine verdiği röportajda hayatımızı tehdit eden unsurlardan bahsediyor.



Olumsuz koşullardan kaçınmak sağlıklı ve genç bedenin şifresi olduğu kadar yaşlanma etkilerinin önüne geçmenin de anahtarıdır...



Çevrenizde aslında pek çok şey sizi yaşlandırıyor. Sigara içmek, sigara dumanına maruz kalmak hava kirliliği, ultraviyole ışınlar gibi birçoğunu bildiğiniz birçoğunu ise görmezden geldiğiniz beklide hiç üzerinde düşünmediğiniz; tüketilen besinlerin yetiştiği ortam ve toprak, günlük yaşamı kolaylaştıran mikro dalga fırınlar, cep telefonu, bilgisayar, elektrik cihazları, elektronikler ve akşamları en yakın dostunuz saatlerinizi paylaştığınız gizli düşman televizyon.



Televizyonlu odada uyumayın



Elektrikli cihazlar başucumuzu bile kaplamışken hızla yaşlanmak kaçınılmaz. Elektromanyetik alanların insana zarar verdiği kanser riskini arttırdığı ve yaşlandırdığı artık biliniyor. Buna rağmen yaşlanmaktan, sağlığını kaybetmekten korksa da insanlar yatak odalarında televizyon bulundurmaya, başucunda cep telefonlarını şarja takmaya ve televizyonun neredeyse karşısından kalkmamaya devam ediyor.



Bu olumsuz şartların ortadan kaldırılması yaşlanma sürecini yavaşlatacaktır. Elektrik prizlerinin yatağınızın çevresinde olmamasına dikkat etmeli, televizyon karşısında mümkün olduğunca uzakta oturulmalıdır. Çünkü televizyon mesafe arttıkça elektromanyetik ışınlar azalır. Aynı şekilde kullandığınız bilgisayarın ekranının elektromanyetik ışın yansıtmaması gerekir. LCD adı verilen monitörler eletromanyetik ışık yansıtmadığı için daha sağlıklıdır.



Kış mevsiminin önemi



Kış mevsimi gerek dışarıda gerekse ev içinde solunan havanın daha hızlı kirlendiği bir mevsimdir. Hava kirliliğinin yaşlandırıcı etkileri kadar kalp ve solunum yolu problemlerine neden olması ve bu hastalıkları olanların şikâyetlerini arttırması bakımından önemlidir. Kış mevsiminde hava kirliliğinin yoğun yaşandığı dönemlerde özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanların, kanser, kalp ve akciğer, solunum sistemi hastalıkları olanların dışarıya çıkmaması alınacak önemli tedbirlerin başında geliyor.



Temizlik maddeleri dost değil



Ev ve iş yerinde iç mekânlarda hava kirliliğine neden olan bir diğer etmen asbesttir. İnşaat endüstrisinde, ısı yalıtımında, sürtünmeye direnci azaltmak için kullanılır. Kanserojen asbest tozları solunan havaya karışmasıyla akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne zemin hazırlar. Ev temizliğinde kullanılan ve ev içi hava kirliliğine neden olan bazı maddeler yaşlanma etkilerini hızlandırmaktadır. Bunların seçimi ve kullanımı ile zararı en az boyuta çekmek mümkündür.



Egzoz gazındaki kanser riski



Egzoz gazı, kurşun, sülfat, asbest hava kirliliğine neden olan maddelerdir. Kalp, solunum ve akciğer hastalıklarının oluşum riskini arttıran bu hava kirliliğinin yaratıcı maddeleri aynı zamanda astım, akciğer kanseri, solunum yolu hastalıklarının nedeni olduğu gibi en yoğun yaşlanma etkisine sahip unsurdur. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde fazla dışarıda bulunmayın, dışarıda spor yapmayın, mümkünse ortamınızı değiştirin.



Kirli hava tehdit ediyor



Ev içinde hava kirliliği yaratıyorsanız uzun saatlerinizi geçirdiğiniz yuvanız tam bir tehdit ortamı demektir. İç mekânların havasını kirleten en büyük unsur Radon gazıdır. Mekânlara topraktan sızarak girer. Özellikle bodrum katlarında birikir. Radon açığa çıkaran taşlardan inşa edilmiş evler, havalandırması iyi olmayan beton binalar risk alanlarıdır. Radon gazının oldukça tehlikeli boyutu akciğer kanserinde önemli rol oynamasıdır.

