Temizlik ürünleri hastalandırıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meftun Ünsal, temizlik için kullanılan, özellikle çamaşır suyu ve hidroklorik asit karışımını içeren çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi ürünlerden çıkan buharı soluyanlarda, solunum yolu problemlerinin sık görüldüğünü bildirdi.



Prof. Dr. Ünsal, yaptığı açıklamada, kadınlarda bu tür temizlik ürünlerinin kullanıma bağlı solunum yolları problemleriyle sıkça karşılaştıklarını söyledi.



Sülfik asit, klor, amonyak gibi buharlaşan maddelerin ve çeşitli ev temizleyicilerinde bulanan bazı maddelerin solunum yollarını etkilediğini ve solunum yollarında ciddi hasara yol açabileceğini bildiren Prof. Dr. Ünsal, şikâyetlerin hemen ya da bu maddelere maruz kalmadan 24 saat sonra oluşabileceğini belirtti.



Reaktif havayolu disfonksiyonu sendromunda astıma benzer hastalık tablosu oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Ünsal, öksürük, nefes daralması, hışıltılı solunumun, belirtiler arasında yer aldığını kaydetti.



Özellikle çamaşır suyu ve hidroklorik asitli ürünlerin temizlikte kullanılmamasını, kullanılacaksa maske takılmasını öneren Prof. Dr. Ünsal, şu bilgileri verdi:



"Temizlik için kullanılan, özellikle çamaşır suyu ve hidroklorik asitli ürünlerden çıkan buharı soluyanlarda astıma benzer bir hastalık tablosu oluşturan reaktif havayolu disfonksiyonu sendromu oluşma riski yüksektir. Bu kimyasallar temizlik için yüksek dozda yüzeye döküldüğünde çıkan buharı soluyan kişide, öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi şikâyetler çok fazla olabilir."



Bu gibi durumlarda kişinin acil servise kaldırılması gerekebileceğini belirten Prof. Dr. Ünsal, şöyle dedi:



"Uygun tedaviyle bu durum düzelebilir. Akciğer ve hava yollarında oluşan hasar ise tedavi edilmediğinde, söz konusu kimyasalların tedbir alınmadan kullanımına devam edilmesiyle nefes darlığı şikâyetinin kişide yerleşmesine yol açabilir. Eğer daha önceden kronik bronşit ve astım gibi bir hastalığı varsa şikâyetlerinin daha da çok artmasına neden olabilir."



Prof. Dr. Ünsal, temizlikle ilgili kimyasalların kullanımına dikkat edilmesi, kimyasallardan çıkan buharın solunmaması ve bu maddelerle temizlik yapılan ortamın havalandırılması gibi gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.



(AA)

